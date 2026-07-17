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Кто управляет украинскими АЗС: названы крупнейшие сети страны

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 04:00
На украинском рынке АЗС сменились лидеры: кто владеет наибольшим количеством заправок
АЗС, автомобиль на заправке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский рынок топлива за последние годы сильно изменился. Часть известных сетей утратила влияние, некоторые заправки перешли к новым владельцам, а государственная компания неожиданно стала крупнейшим игроком. Сегодня значительная часть АЗС в Украине фактически сосредоточена в руках трех крупных сетей — "Укрнафты", UPG и ОККО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Среди владельцев крупнейших сетей — государственная компания, предприниматель из деревообрабатывающего бизнеса и владелец горнолыжных курортов.

Как "Укрнафта" стала крупнейшей сетью АЗС

Больше всего заправок в Украине сейчас имеет государственная компания "Укрнафта". Ее сеть насчитывает почти 700 АЗС.

Таких масштабов компания достигла после изменений на топливном рынке в 2022 году. Тогда государство вернуло под свой контроль около 500 заправок "Укрнафты", которые много лет фактически были связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их партнеров.

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Позже сеть продолжила расти. В 2024 году "Укрнафта" получила в управление 84 АЗС Glusco, которые ранее связывали с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.

В том же году компания приобрела 51% "Альянс Холдинга", который работал под брендом Shell и владел 118 заправками.

Кроме того, в 2025 году "Укрнафта" взяла в управление еще 21 АЗС "Укргаздобыча" на условиях франшизы.

Почему сеть UPG резко выросла

Второй по количеству заправок стала частная сеть UPG, принадлежащая компании "Укрпалетсистемс" бизнесмена Владимира Петренко.

Его бизнес начинался с деревообработки и торговли топливом в Житомирской области. Однако за последние годы компания значительно расширилась.

После того как сети "Привата" под брендами "Авиас" и ANP начали терять позиции из-за смены контроля над активами, значительную часть этих заправок арендовала или приобрела именно UPG.

Сейчас сеть насчитывает около 658 АЗС в 21 области Украины. Из них примерно 370 работают под брендом UPG, а остальные постепенно проходят ребрендинг.

Кто ещё входит в число крупнейших игроков топливного рынка

Третье место по количеству заправок занимает сеть ОККО — более 410 АЗС.

Владельцем сети является украинский бизнесмен Виталий Антонов. Помимо топливного бизнеса, его холдинг инвестирует в аграрный сектор, ветровую энергетику и развитие горнолыжных курортов. В частности, компания работает над масштабным проектом GORO Mountain Resort во Львовской области.

Среди других крупных участников рынка остаются:

WOG — 352 АЗС;
"БРСМ-Нафта" — 227 АЗС;
АМИС — 199 АЗС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планировали обновить правила продажи топлива в соответствии с европейскими стандартами. С 1 июля 2026 года на АЗС должны появиться новые обозначения бензина и дизеля, а в состав топлива будут добавлять биокомпоненты.

Также Новини.LIVE писали, что сеть супермаркетов Varus получила разрешение на покупку сети мини-маркетов "Коло", которая насчитывает более 250 магазинов в Киеве, Киевской области и Одессе. Решение об одобрении сделки Антимонопольный комитет Украины принял 16 июля.

АЗС топливо рынок топлива
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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