Румунія запускає гігантське газове родовище: що зміниться на європейському енергоринку

Видобуток газу, газовий пальник. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Румунія готує запуск одного з найбільших газових проєктів у Європі. Якщо все піде за планом, уже наступного року країна почне видобувати власний газ у Чорному морі. Це дасть більше палива для ЄС, меншу залежність від імпорту та додаткову стабільність для європейського енергетичного ринку, що важливо і для України.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на romania-insider.com.

Компанії OMV Petrom та Romgaz завершили встановлення морської платформи для газового проєкту Neptun Deep у Чорному морі. Вона важить понад 16,5 тисячі тонн, а її висота перевищує 225 метрів. Її встановили на глибині близько 120 метрів.

Коли почнуть видобувати газ

Зараз усі роботи відбуваються за графіком, а перший промисловий видобуток газу планують розпочати у 2027 році. Генеральна директорка OMV Petrom Крістіна Вершере повідомила, що вже завершили бурити 6 із 10 запланованих свердловин та проклали 160 кілометрів трубопроводу, який з'єднає родовище з берегом.

"Встановлення виробничої платформи в Чорному морі є одним із найважливіших етапів проєкту та підтверджує його стабільний прогрес", — зазначила Крістіна Вершере.

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Наразі триває монтаж підводних трубопроводів, після чого систему протестують перед запуском.

Які перспективи для Румунії у видобутку газу

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Румунії Іліє Боложан зазначає, що після запуску проєкту країна стане лідером серед виробників природного газу у Європейському Союзі.

Що відомо про родовище

Проєкт Neptun Deep охоплює газові родовища Domino та Pelican South. Він передбачає буріння десяти свердловин, будівництво морської платформи, підводної інфраструктури, експортного газопроводу та газовимірювальної станції.

Запаси родовища оцінюють приблизно у 100 мільярдів кубометрів газу, через що воно стане одним з найважливіших енергетичних проєктів Європи. Проєкт реалізують спільно австрійська OMV Petrom та румунська державна компанія Romgaz.

Які ще зміни відбуваються на енергоринку Європи

Сонячна енергетика вперше стала головним джерелом електроенергії в Європейському Союзі. У червні сонячні електростанції виробили рекордні 52 ТВт·год електроенергії, забезпечивши 25% усієї генерації в ЄС. Сонце випередило атомну енергетику, газ, вітер, гідро- та вугільні електростанції. Ще п'ять років тому частка сонячної генерації становила лише близько 10%, однак активне будівництво нових електростанцій і спекотна сонячна погода дозволили їй вийти на перше місце.

Рекордні показники зафіксували одразу в 18 країнах Євросоюзу. В Іспанії сонячні електростанції забезпечили 34% усієї електроенергії, а в Німеччині — 36%. Обидві країни активно розширюють сонячну генерацію: будують великі електростанції та встановлюють панелі на приватних будинках.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Україна нарощує енергетичні потужності, щоб зміцнити енергосистему в умовах війни. За перше півріччя 2026 року в країні суттєво збільшили обсяги вітрової, сонячної та газової генерації, а також активно розвивають системи накопичення електроенергії.

Також Новини.LIVE писали, що світові ціни на нафту зростають через загострення протистояння між США та Іраном. Інвестори побоюються перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку, а аналітики допускають, що через подальшу ескалацію вартість нафти Brent може перевищити 110 доларів за барель.