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Главная Экономика Энергетика Газовый прорыв Европы: Румыния запускает месторождение с запасами 100 миллиардов кубометров

Газовый прорыв Европы: Румыния запускает месторождение с запасами 100 миллиардов кубометров

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 18:27
Румыния запускает гигантское газовое месторождение: что изменится на европейском энергорынке
Добыча газа, газовая горелка. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Румыния готовится к запуску одного из крупнейших газовых проектов в Европе. Если все пойдет по плану, уже в следующем году страна начнет добывать собственный газ в Черном море. Это обеспечит ЕС дополнительные объемы топлива, снизит зависимость от импорта и укрепит стабильность европейского энергетического рынка, что важно и для Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на romania-insider.com.

Компании OMV Petrom и Romgaz завершили установку морской платформы для газового проекта Neptun Deep в Чёрном море. Ее вес составляет более 16,5 тысячи тонн, а высота превышает 225 метров. Платформу установили на глубине около 120 метров.

Когда начнут добывать газ

Сейчас все работы идут по графику, а первую промышленную добычу газа планируют начать в 2027 году. Генеральный директор OMV Petrom Кристина Вершере сообщила, что уже завершено бурение 6 из 10 запланированных скважин и проложено 160 километров трубопровода, который соединит месторождение с берегом.

"Установка производственной платформы в Черном море является одним из важнейших этапов проекта и подтверждает его стабильный прогресс", — отметила Кристина Вершере.

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В настоящее время продолжается монтаж подводных трубопроводов, после чего систему протестируют перед запуском.

Каковы перспективы Румынии в сфере добычи газа

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан отмечает, что после запуска проекта страна станет лидером среди производителей природного газа в Европейском Союзе.

Что известно о месторождении

Проект Neptun Deep охватывает газовые месторождения Domino и Pelican South. Он предусматривает бурение десяти скважин, строительство морской платформы, подводной инфраструктуры, экспортного газопровода и газоизмерительной станции.

Запасы месторождения оцениваются примерно в 100 миллиардов кубометров газа, благодаря чему оно станет одним из важнейших энергетических проектов Европы. Проект реализуют совместно австрийская OMV Petrom и румынская государственная компания Romgaz.

Какие еще изменения происходят на энергетическом рынке Европы

Солнечная энергетика впервые стала главным источником электроэнергии в Европейском Союзе. В июне солнечные электростанции произвели рекордные 52 ТВт·ч электроэнергии, обеспечив 25% всей генерации в ЕС. Солнце опередило атомную энергетику, газ, ветер, гидро- и угольные электростанции. Еще пять лет назад доля солнечной генерации составляла лишь около 10%, однако активное строительство новых электростанций и жаркая солнечная погода позволили ей выйти на первое место.

Рекордные показатели зафиксировали сразу в 18 странах Евросоюза. В Испании солнечные электростанции обеспечили 34% всей электроэнергии, а в Германии — 36%. Обе страны активно расширяют солнечную генерацию: строят крупные электростанции и устанавливают панели на частных домах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина наращивает энергетические мощности, чтобы укрепить энергосистему в условиях войны. За первое полугодие 2026 года в стране существенно увеличили объемы ветровой, солнечной и газовой генерации, а также активно развивают системы накопления электроэнергии.

Также Новини.LIVE писали, что мировые цены на нефть растут из-за обострения противостояния между США и Ираном. Инвесторы опасаются перебоев с поставками через Ормузский пролив, а аналитики допускают, что из-за дальнейшей эскалации стоимость нефти Brent может превысить 110 долларов за баррель.

Румыния газ ЕС
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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