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Главная Экономика Энергетика Нефть обновила очередной максимум: почему дорожает "черное золото"

Нефть обновила очередной максимум: почему дорожает "черное золото"

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Дата публикации 15 июля 2026 12:46
Цены на нефть стремительно растут: аналитики предупредили о новом риске для рынка
Буровая платформа на нефтяном месторождении, доллары в руках. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Мировые цены на нефть продолжили рост после нового витка напряженности между США и Ираном. Инвесторы опасаются дальнейших перебоев с поставками энергоносителей по ключевым морским маршрутам, что уже привело к значительному подорожанию сырья. Эксперты не исключают, что при неблагоприятном развитии событий стоимость нефти марки Brent может превысить 110 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters, передают Новини.LIVE.

Что происходит с ценами на нефть

В ходе торгов в среду, 15 июля, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,71 доллара, или примерно на 2%, до 86,44 доллара за баррель. Американская нефть WTI также подорожала — на 1,43 доллара (1,8%), до 80,77 доллара за баррель.

Накануне котировки уже поднялись примерно на 2% и достигли самого высокого уровня за последний месяц. Основной причиной стали опасения относительно возможных перебоев с транспортировкой нефти через Ормузский пролив — один из важнейших мировых маршрутов поставок энергоносителей.

Почему США и Иран усиливают противостояние

Напряженность усилилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военно-морской блокады иранских портов. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о готовности перекрыть другие экспортные маршруты, имеющие стратегическое значение для США и их союзников.

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"Региональный экспорт энергии либо распределяется между всеми, либо запрещен для всех", — заявили в Корпусе стражей исламской революции Ирана.

Аналитики предполагают, что Иран может задействовать своих союзников-хуситов в Йемене для блокирования Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Аденским заливом. В таком случае под угрозой могут оказаться сразу два ключевых маршрута мировых поставок нефти.

По информации американских военных, в среду США нанесли новый удар по целям, связанным с возможностями Ирана атаковать коммерческое судоходство в районе Ормузского пролива.

Между тем Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что энергетическая инфраструктура Ирана также может стать целью американских действий.

"Я оставлю энергетические цели напоследок, но в конечном итоге мы их достигнем", — сказал Трамп.

Какие прогнозы дают эксперты

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что военно-морская блокада иранских портов создает дополнительное давление на нефтяной рынок. По его словам, в последние недели Иран экспортировал около 1,5–2 млн баррелей нефти в сутки, и любые ограничения этих поставок могут еще больше сократить мировое предложение.

В Goldman Sachs также обратили внимание на ухудшение ситуации. По оценкам банка, экспорт нефти из стран Персидского залива, который после июньских договоренностей между США и Ираном восстановился более чем до 80% довоенного уровня, в последнее время сократился до менее чем 50% — примерно до 11 млн баррелей в сутки.

Аналитики финансового учреждения считают, что если темпы восстановления экспорта и в дальнейшем останутся низкими, то уже в четвёртом квартале этого года стоимость нефти Brent может превысить отметку в 110 долларов за баррель.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью украинцы получат новые счета за газ. Изменения коснутся не только внешнего вида счетов. Информация, которая в них будет содержаться, а также способ их доставки также обновятся.

Также Новини.LIVE писали, что Украина сможет расширить географию ударов по нефтяным объектам РФ. В частности, украинские беспилотники будут долетать до крупнейшего завода по производству сжиженного газа на Ямале. Кроме того, они смогут поражать нефтепроводы и насосные станции, по которым транспортируется нефть.

сфера энергетики нефть цены на нефть
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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