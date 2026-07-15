Ціни на нафту стрімко зростають: аналітики попередили про новий ризик для ринку

Бурова платформа на нафтовому родовищі, долари в руках. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Світові ціни на нафту продовжили зростання після нового витка напруженості між США та Іраном. Інвестори побоюються подальших перебоїв із постачанням енергоносіїв через ключові морські маршрути, що вже призвело до суттєвого подорожчання сировини. Експерти не виключають, що за несприятливого розвитку подій вартість Brent може перевищити 110 доларів за барель.

Про це повідомляє Reuters, передають Новини.LIVE.

Що відбувається з цінами на нафту

Під час торгів у середу, 15 липня, ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,71 долара, або приблизно на 2%, до 86,44 долара за барель. Американська нафта WTI також подорожчала — на 1,43 долара (1,8%), до 80,77 долара за барель.

Напередодні котирування вже піднялися приблизно на 2% і досягли найвищого рівня за останній місяць. Основною причиною стали побоювання щодо можливих перебоїв із транспортуванням нафти через Ормузьку протоку — один із найважливіших світових маршрутів постачання енергоносіїв.

Чому США та Іран посилюють протистояння

Напруженість посилилася після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення військово-морської блокади іранських портів. У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив про готовність перекрити інші експортні маршрути, які мають стратегічне значення для США та їхніх союзників.

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"Регіональний експорт енергії або розподіляється між усіма, або всім заборонений", — заявили в Корпусі вартових ісламської революції Ірану.

Аналітики припускають, що Іран може використати союзників-хуситів у Ємені для блокування Баб-ель-Мандебської протоки, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою. У такому разі під загрозою можуть опинитися одразу два ключові маршрути світових поставок нафти.

За інформацією американських військових, у середу США завдали нового удару по цілях, пов'язаних із можливостями Ірану атакувати комерційне судноплавство в районі Ормузької протоки.

Тим часом Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що енергетична інфраструктура Ірану також може стати ціллю американських дій.

"Я залишу енергетичні цілі наостанок, але зрештою ми їх досягнемо", — сказав Трамп.

Які прогнози дають експерти

Аналітик UBS Джованні Стауново зазначив, що військово-морська блокада іранських портів створює додатковий тиск на нафтовий ринок. За його словами, останніми тижнями Іран експортував близько 1,5–2 млн барелів нафти на добу, і будь-які обмеження цих поставок можуть ще більше скоротити світову пропозицію.

У Goldman Sachs також звернули увагу на погіршення ситуації. За оцінками банку, експорт нафти з країн Перської затоки, який після червневих домовленостей між США та Іраном відновився більш ніж до 80% довоєнного рівня, останнім часом скоротився до менш ніж 50% — приблизно до 11 млн барелів на добу.

Аналітики фінансової установи вважають, що якщо темпи відновлення експорту й надалі залишатимуться низькими, то вже у четвертому кварталі цього року вартість нафти Brent може перевищити позначку у 110 доларів за барель.

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