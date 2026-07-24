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Главная Экономика Энергетика Мировые цены на нефть помогают России: Кремль может увеличить доходы от экспорта

Мировые цены на нефть помогают России: Кремль может увеличить доходы от экспорта

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:40
Несмотря на санкции, Россия увеличивает доходы от нефти: что прогнозируют аналитики
Танкер, добыча нефти. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Мировые цены на нефть вновь играют на руку Кремлю. Несмотря на войну и санкции, уже в июле Россия может получить значительно больше денег от продажи нефти и газа, чем в прошлом году, и направить их на продолжение войны против Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

По подсчетам Reuters, в июле доходы российского бюджета от нефти и газа могут вырасти почти на 60% по сравнению с июлем прошлого года. Причина — высокие мировые цены на нефть. Кроме того, Россия получила больше поступлений благодаря увеличению налога на добычу нефти во втором квартале.

Россия остается одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, уступая только США и Саудовской Аравии. Продажа нефти и газа обеспечивает около 20% всех доходов российского бюджета. Именно эти средства используются для финансирования военной агрессии против Украины.

Сколько Россия заработала за год

Несмотря на ожидаемый рост в июле, в целом за первые семь месяцев Россия, вероятно, получит на 11% меньше нефтегазовых доходов, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам Reuters, за январь–июль они могут составить около 4,9 триллиона рублей. Официальные данные за июль Министерство финансов РФ планирует обнародовать 5 августа.

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В бюджете на 2026 год Россия заложила 8,92 триллиона рублей доходов от нефти и газа, а общие доходы бюджета должны превысить 40 триллионов рублей.

Для сравнения: в 2025 году нефтегазовые поступления в российский бюджет сократились на 24% и составили 8,48 триллиона рублей. Это был самый низкий показатель с 2020 года.

Как атаки на Россию повлияли на рынок нефти

После атаки украинских беспилотников на черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума резко сократилась добыча нефти на крупнейшем месторождении Казахстана. Из-за приостановки работы одного из главных маршрутов экспорта добыча на месторождении упала более чем вдвое — со средних 925 тысяч до 406 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане сократилась с 2,07 миллиона до 1,63 миллиона баррелей в сутки.

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нефть экспорт Россия
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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