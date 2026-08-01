Энергосистема готова, но есть нюанс: почему украинцам советуют готовиться к тяжелой зиме

Женщина в темноте, линии электропередач. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украина может встретить эту зиму лучше подготовленной, чем когда-либо за время полномасштабной войны. Но это не гарантирует спокойной зимы. Наоборот, эксперты уже сейчас называют предстоящий отопительный сезон одним из самых тяжелых. Главная угроза заключается не в нехватке электроэнергии, а в том, удастся ли защитить энергетические объекты от новых российских атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.

Почему эту зиму уже сейчас называют самой сложной

Основная проблема кроется в нехватке ракет для систем Patriot. Именно они сбивают российские баллистические ракеты, которые в последнее время все чаще наносят удары по украинской инфраструктуре.

По данным лондонского Центра информационной устойчивости, из 522 баллистических ракет, которые Россия выпустила по Украине с начала 2026 года, около 70% достигли своих целей. По словам специалистов, если защиты будет недостаточно, под удар могут попасть тепловые электростанции и другие объекты генерации. А восстановить их до наступления морозов практически невозможно.

Как Украина готовится к отопительному сезону

Несмотря на все риски, в этом году ситуация выглядит лучше, чем в предыдущие годы. К началу отопительного сезона в Украине планируют вернуть в строй еще примерно 6–6,5 ГВт мощностей. Это станет возможным после завершения ремонтов:

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атомных энергоблоков;

тепловых электростанций;

гидроэлектростанций;

запуска новых объектов распределенной генерации.

В результате страна может получить около 18 ГВт доступной мощности. Примерно столько электроэнергии Украина потребляет зимой при обычной морозной погоде.

Кроме того, Украина может импортировать еще до 2,1 ГВт электроэнергии из стран ЕС.

Какова роль дополнительной генерации

По словам экспертов, в этом году значительно продвинулись и проекты по строительству новых генерирующих мощностей. На конец июля в Украине уже работает:

около 1,8 ГВт газовой распределенной генерации;

еще более 530 МВт сейчас находятся в стадии строительства;

мощность систем накопления электроэнергии уже превысила 600 МВт.

Именно такие небольшие электростанции считаются более устойчивыми к атакам, ведь их сложнее одновременно вывести из строя.

При каком условии зима может пройти спокойно

Несмотря на хорошую подготовку, решающим фактором все равно остается противовоздушная оборона. Если Россия снова начнет массированно наносить удары по электростанциям, даже дополнительные мощности могут не спасти ситуацию.

Особенно уязвимыми остаются крупные города. Например, почти 70% теплоснабжения Киева обеспечивают всего три крупные теплоэлектроцентрали. Если они получат серьезные повреждения, быстро заменить их обычными котельными просто не получится.

Поэтому в конце июля Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь Украине пережить зиму. Президент попросил передать 300 ракет-перехватчиков Patriot, ведь украинские запасы почти исчерпаны.

Трамп пообещал попытаться помочь, хотя и признал, что сами США сейчас также испытывают дефицит этих ракет.

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