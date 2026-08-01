ДТЕК запустить проєкт "Трек Лелек": чим унікальна ініціатива і що вона дасть українцям

Лелеки, працівник ДТЕК сидить за моніторами. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Десять молодих лелек цього літа стали частиною наукового соціального експерименту. На них встановили спеціальні трекери, які покажуть їхню першу подорож до теплих країн під час міграції. Компанія ДТЕК запустила новий екологічно важливий проєкт під назвою "Трек Лелек".

Чим саме він важливий повідомили в енергетичній компанії ДТЕК, передають Новини.LIVE.

Навіщо стежити за лелеками

Проєкт поєднує науку, сучасні технології та багаторічний досвід ДТЕК у захисті біорізноманіття. Дані, які отримають науковці завдяки трекерам, стануть основою для нових досліджень міграції білих лелек в Україні. Але користь буде не лише академічна. Інформацію про маршрути птахів планують враховувати під час розвитку та модернізації енергетичної інфраструктури, щоб зробити її безпечнішою для дикої природи.

Генеральний директор ДТЕК Аліна Бондаренко зазначила, що для компанії важливо розвивати енергетику в гармонії з природою. Новий проєкт стане черговим кроком у багаторічній роботі над захистом лелек.

Де стежити за подорожжю птахів

З другої половини серпня маршрути лелек з'являться на інтерактивній карті на сайті ДТЕК, а також у соціальних мережах проєкту та на ресурсах головного інформаційного партнера — NV. Переглянути шлях польоту птахів зможуть всі охочі.

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Вже не перша ініціатива захисту лелек

Новий проєкт спирається на багаторічний досвід компанії. Уже понад десять років ДТЕК реалізує екологічну ініціативу "Лелеченьки". Він встановлює спеціальні платформи для лелечих гнізд на електроопорах, роблячи їх безпечнішими для птахів. Наразі таких платформ встановлено вже понад 900 у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. За оцінками екологів, завдяки цим платформам щороку вдається захищати близько 3 600 білих лелек.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що відтепер відновлювати енергопостачання, у разі його відсутності, будуть набагато швидше. Для бригад ДТЕК оновили додаток. Застосунок буде працювати на планшетах працівників, які зможуть переглядати повну інформацію щодо пошкодженого об'єкту: його паспорт, дані про попередній огляд та інше.

Також Новини.LIVE повідомляли, що насуваюча аномальна спека може спричинити ряд обмежень енергопостачання. За прогнозами синоптиків, температура повітря прогріється до аномально високих температур. Це спричинить активне користування кондиціонерами, що посилить навантаження на енергосистему.