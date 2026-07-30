Енергосистему України готують до пікових навантажень: якою буде ситуація зі світлом у серпні

Міністр енергетики Денис Шмигаль, лінії електропередач. Фото: Magnific, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україну йде сильна спека, яка традиційно може привести до різкого зростання споживання електроенергії. Вже наступного тижня навантаження на енергосистему може збільшитися приблизно на 1 ГВт. Через це енергетики вже зараз готуються до пікових навантажень і допускають, що доведеться запроваджувати деякі обмеження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Як готують енергосистему

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду за участю керівництва "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Нафтогазу" та НКРЕКП, де обговорили роботу енергосистеми в умовах спеки та планових ремонтів на електростанціях.

За прогнозами синоптиків, уже найближчими днями температура повітря буде аномально високою, а це означає масове використання кондиціонерів і, відповідно, більше споживання електроенергії.

Щоб уникнути дефіциту потужності, енергетики вже почали готувати систему. Зокрема:

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скоригували графіки ремонтів на електростанціях, зокрема на атомних енергоблоках;

готують рішення про збільшення імпорту електроенергії;

планують активніше залучати власну генерацію, насамперед газові та теплові електростанції.

У Міненерго зазначають, що цих заходів має вистачити, аби забезпечити українців електроенергією навіть у період максимальної спеки.

Чи можливі обмеження світла

У Міністерстві енергетики наголошують, що наразі розраховують повністю забезпечити потреби споживачів.

При цьому в "Укренерго" вже готуються і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, якщо навантаження на систему виявиться занадто високим.

Українців закликають економити електроенергію

Енергетики просять громадян по можливості перенести використання енергоємних приладів на інший час і особливо ощадливо користуватися електроенергією з 16:00 до 23:00. Саме в цей період навантаження на енергосистему є найбільшим.

За словами фахівців, навіть невелике скорочення споживання у пікові години допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути додаткових відключень.

Відстежувати стан енергосистеми можна самостійно

НКРЕКП запустила новий інтерактивний дашборд, який відкриває українцям доступ до актуальних даних про виробництво та споживання електроенергії. За допомогою сервісу можна відстежувати структуру генерації, частку різних джерел енергії, зміни в енергобалансі країни та динаміку споживання серед основних категорій користувачів. Дані охоплюють період від запуску нової моделі ринку електроенергії й дозволяють аналізувати довгострокові тенденції розвитку галузі.

У НКРЕКП зазначають, що дашборд створили для підвищення прозорості енергоринку та забезпечення відкритого доступу до інформації для громадськості, учасників ринку, органів влади й дослідників. Інтерактивні графіки допомагають порівнювати показники за різні роки та оцінювати вплив окремих подій на енергосистему.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні збільшують потужності відновлюваної енергетики та газової генерації. За перше півріччя 2026 року в країні ввели в експлуатацію нові вітрові електростанції, розширили сонячну генерацію та продовжили встановлення когенераційних газових установок. Це має посилити стійкість енергосистеми та забезпечити стабільніше електропостачання.

Ще Новини.LIVE писали, що під час грози різкі стрибки напруги можуть пошкодити телевізори, холодильники, комп'ютери та іншу побутову техніку. Енергетики радять перед початком негоди від'єднати чутливі електроприлади від розеток, адже навіть мережевий фільтр не завжди захищає від наслідків удару блискавки.