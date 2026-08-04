Сім областей без електроенергії після атак РФ: що відомо про ситуацію в енергосистемі 4 серпня

Жінка під час відключень світла, енергосистема. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Сім областей України залишаються частково без електропостачання після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас для решти країни графіків відключень на сьогодні не планують, однак енергетики просять українців не перевантажувати енергосистему у певні години.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

Чи можуть запровадити графіки

Станом на ранок 4 серпня в Україні не прогнозують запровадження графіків відключення електроенергії. Водночас українців закликають раціонально користуватися електроенергією, щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему.

Де в Україні немає світла

Через російські обстріли та бойові дії частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання у:

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Сумській області;

Харківській області;

Чернігівській області.

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Коли краще користуватися електроприладами

У Міненерго радять переносити найбільш енергоємні справи на денний час. Зокрема, пральні машини, бойлери, електроплити та іншу потужну техніку рекомендують вмикати з 10:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему є нижчим.

Водночас увечері, коли споживання традиційно різко зростає, українців просять за можливості економніше використовувати електроенергію.

За ситуацією радять стежити у своїх операторів

У Міністерстві енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися залежно від наслідків нових атак чи аварій. Тому актуальну інформацію щодо можливих відключень або аварійних робіт радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу електроенергії у своєму регіоні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ДТЕК запустила важливий екологічний проєкт, у межах якого за допомогою GPS-трекерів відстежуватимуть міграцію десяти молодих птахів. Отримані дані допоможуть науковцям дослідити маршрути лелек, а енергетикам — зробити електромережі безпечнішими для дикої природи.

Також що Новини.LIVE писали, що українцям швидше повертатимуть світло у домівки. ДТЕК Дніпровські електромережі оновила застосунок для аварійних бригад, що допоможе швидше знаходити пошкодження в мережах і оперативніше відновлювати електропостачання для споживачів.