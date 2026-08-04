Відключення світла в Україні: скільки черг можуть вимикати у пікові години

Рука тримає свічу, ЛЕП. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Через аномальну спеку та навантаження на енергосистему в Україні знову заговорили про можливі відключення світла. Втім, за базовим сценарієм критичного дефіциту поки не передбачається. Масових блекаутів очікувати не варто, однак обмеження все ж можливі.

Про це в етері Вечір.LIVE розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

До чого готуватися споживачам

За нинішніх умов енергосистема тримає баланс. Тому жорсткі обмеження країні наразі не загрожують. Якщо ж баланс виявиться хитким, максимальні заходи, які можуть застосувати енергетики:

тимчасові графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

стабілізаційні відключення для побутових споживачів в дві черги і лише в пікові години.

Водночас експерт застерігає, що цей сценарій самий оптимальний за відсутності нових руйнувань. Головний ризик — це можливі обстріли критичної інфраструктури з боку Росії, які можуть суттєво збільшити тривалість вимкнень. Сильно зможуть відчути обмеження у разі активних обстрілів жителі прифронтових громад.

Як допомогти енергосистемі вже зараз

Рябцев зазначає в необхідності відкласти користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Головним чинником, який зараз випробовує мережу на міцність, є висока температура повітря. Щоб полегшити роботу енергетиків та уникнути застосування графіків, українців закликають до свідомого споживання.

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Українцям радять дотримуватися простих правил:

За можливості використовувати енергоємну техніку вночі, вранці або вдень. Раціональне використання електрики у вечірні години дозволить енергетикам втримати баланс і зберегти світло в домівках без вимушених вимкнень.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про можливість відключення світла під час аномальної спеки. Навантаження на енергосистему під час активного користування електроприладами може збільшитись на 1 ГВт. Проте енергетики готуються до будь-яких варіантів.

Також Новини.LIVE розповідали, які існують головні ризики для енергосистеми вже цієї зими. Головною проблемою вже зараз є нестача ракет для систем Patriot. Крім того, головною загрозою лишаються атаки Росії на критичну інфраструктуру України.