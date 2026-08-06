Солнечное затмение 12 августа: в каких странах производство электроэнергии сократится больше всего

Энергетик возле солнечных панелей, электросети. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 12 августа страны Европы столкнутся с необычной для энергосистемы ситуацией. Из-за частичного солнечного затмения выработка электроэнергии на солнечных электростанциях на несколько часов заметно сократится. Наибольшее временное падение генерации прогнозируется в Германии и Испании.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на французского оператора высоковольтной сети RTE, передает Новини.LIVE.

Когда произойдет затмение

По информации RTE, солнечное затмение продлится 12 августа примерно с 19:30 до 21:30 по местному времени. В некоторых регионах Франции Луна закроет до 99% солнечного диска, а на севере Испании астрономическое явление будет полным.

Именно в этот период солнечные электростанции будут вырабатывать значительно меньше электроэнергии, чем обычно.

Насколько сократится выработка

Эксперты объясняют, что из-за уменьшения солнечного света производство электроэнергии резко упадет, а после завершения затмения так же быстро восстановится.

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По прогнозам французского оператора, во время максимальной фазы затмения производство солнечной электроэнергии в Европе сократится примерно на 9700 МВт. Это составляет около 3,7% от всех установленных солнечных мощностей Европейского Союза.

Какие страны пострадают больше всего

Наиболее ощутимое сокращение производства прогнозируется в странах с наибольшими мощностями солнечной генерации:

Германии — около 3300 МВт;

Испании — почти 3000 МВт;

Франции — примерно 1800 МВт, что составляет около 3% национального производства электроэнергии.

Именно эти страны в наибольшей степени ощутят влияние астрономического явления на работу солнечных электростанций.

Будут ли отключения света

Несмотря на временное сокращение выработки электроэнергии, операторы сетей не прогнозируют никаких перебоев с электроснабжением. В RTE отмечают, что производство электроэнергии в Европе остается достаточным для покрытия спроса. Кроме того, затмение придется на вечернее время, когда солнечные электростанции уже работают далеко не на максимальной мощности.

Благодаря этому энергосистема сможет компенсировать временную потерю генерации за счет других источников электроэнергии.

Подобный опыт уже был

Энергетики отмечают, что это далеко не первый случай, когда солнечное затмение влияет на работу европейской энергосистемы. Во время частичного солнечного затмения в марте 2015 года производство солнечной электроэнергии:

во Франции сократилось примерно на 2000 МВт;

по всей Европе — почти на 35 ГВт.

Несмотря на значительно большие потери генерации, энергосистема тогда работала стабильно благодаря заблаговременной подготовке и координации операторов сетей.

Почему затмение не станет проблемой

Эксперты объясняют, что современные европейские энергосистемы учитывают подобные природные явления при планировании работы электросетей.

Поскольку дата и точное время затмения известны заранее, операторы могут заблаговременно увеличить выработку на других электростанциях, а также задействовать резервные мощности для балансировки системы. Поэтому даже временная потеря почти 10 ГВт солнечной генерации не должна повлиять ни на работу энергосистемы, ни на потребителей.

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