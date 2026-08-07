Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Енергетика Україна наростила експорт електроенергії: у які країни продали найбільше світла

Україна наростила експорт електроенергії: у які країни продали найбільше світла

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 12:02
Україна стала нетто-експортером електроенергії: куди продають найбільше
Людина тримає лампочку в руках, електричні мережі. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Україна продовжує зміцнювати позиції на європейському енергетичному ринку. Уже четвертий тиждень поспіль наша країна експортує електроенергії більше, ніж імпортує, а за останній тиждень продажі за кордон різко зросли, тоді як закупівлі іноземної енергії навпаки скоротилися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DiXi Group.

Наприкінці липня — на початку серпня Україна скоротила імпорт електроенергії на 32% порівняно з попереднім тижнем — до 22,6 ГВт•год. Водночас експорт зріс на 49,6% і досяг 84,2 ГВт•год. 

У результаті Україна вже майже місяць залишається нетто-експортером електроенергії: обсяг експорту перевищив імпорт у 3,7 раза.

Чому зростає експорт

За словами аналітиків, на енергоспоживання всередині країни впливали погодні умови. Сонячна погода забезпечувала стабільну роботу побутових сонячних електростанцій, а помірна температура більшу частину тижня стримувала попит на електроенергію.

Читайте також:

Наприкінці тижня через спеку та активніше використання кондиціонерів споживання зросло, однак внутрішньої генерації разом із комерційним імпортом вистачило для покриття потреб без застосування графіків обмеження.

Додатковим фактором стало зростання попиту на електроенергію в країнах Європи через спекотну погоду. Водночас українська електроенергія залишалася дешевшою, ніж у сусідніх країнах Східної Європи, що зробило її конкурентною для експорту.

Звідки Україна імпортувала електроенергію

Найбільші обсяги імпорту надійшли з:

  • Угорщини — 7,8 ГВт•год (34,6%);
  • Румунії — 6,9 ГВт•год (30,4%);
  • Словаччини — 5,9 ГВт•год (26,3%);
  • Польщі — 2 ГВт•год (8,7%).

Порівняно з попереднім тижнем імпорт скоротився за всіма напрямками на 21–54%. Постачання з Молдови відсутні вже третій тиждень поспіль.

Куди Україна продавала електроенергію

Експорт здійснювався щодня, а його добові обсяги упродовж тижня були у 2–6 разів більшими за імпорт. Найбільше української електроенергії отримали:

  • Угорщина — 36,3 ГВт•год (43,1%);
  • Молдова — 25,8 ГВт•год (30,6%);
  • Румунія — 18,9 ГВт•год (22,5%);
  • Словаччина — 3,1 ГВт•год (3,7%);
  • Польща — 0,1 ГВт•год (0,1%).

За більшістю напрямків експорт зріс на 7–70% порівняно з попереднім тижнем. Лише поставки до Польщі залишилися майже без змін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що сонячне затемнення 12 серпня частково зменшить виробництво електроенергії на сонячних електростанціях у Європі. Найбільше скорочення генерації очікують у Німеччині, Іспанії та Франції, однак оператори запевняють, що відключень світла не буде.

Також Новини.LIVE писали, що ризик повернення погодинних відключень світла в Україні залежатиме насамперед від тривалості спеки. За словами експерта, якщо температура понад +35 °C утримається кілька тижнів поспіль, можливе запровадження графіків, але вимкнення, ймовірно, триватимуть не більше 2–3 годин у вечірні пікові години.

електроенергія Європа експорт світло
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації