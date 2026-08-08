Украина меняет правила импорта электроэнергии: почему мешают прайс-кепы

Мальчик читает книгу, лампочка. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Подготовка Украины к зимнему периоду вновь оказалась под угрозой. Теперь не только из-за вражеских российских обстрелов, но и из-за рыночных барьеров. Даже если у европейских партнеров будут свободные объемы электроэнергии, украинские компании просто не смогут их выкупить.

О главных препятствиях сообщает РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Почему импорт избыточной электроэнергии может оказаться недоступным

Специфика европейского рынка заключается в том, что во время пиковых нагрузок или дефицита цены на электроэнергию там существенно растут. Если украинские цены зафиксированы на уровне ниже европейского, то отечественные трейдеры вынуждены отказываться от закупок из-за убыточности.

Эксперты напоминают об опыте января 2026 года, когда НКРЭКП временно повысила цены. Это решение позволило расширить импортные потоки и покрыть дефицит, вызванный ударами по инфраструктуре. Однако уже с 31 марта регулятор вернул ограничения на прежний уровень, вновь заблокировав гибкость рынка в преддверии новой зимы.

Необходимые меры для спасения отопительного сезона

Чтобы страна пережила зимние холода без длительных отключений, одного лишь пересмотра цен недостаточно. Эксперты выделяют комплекс необходимых решений:

Читайте также:

Отменить или повысить прайс-кепы. Это позволит свободно импортировать электроэнергию во время критических пиков. Разблокировать счета Теплокоммунэнерго. Необходимо снять аресты и решить проблему замороженных средств предприятий ТКЭ. Ускорить развитие децентрализованной генерации. Массово внедрять газопоршневые установки и промышленные системы накопления энергии. Усилить бетонную и противовоздушную защиту. В первую очередь прикрыть ключевые подстанции Укрэнерго и объекты генерации.

Если ценовые ограничения останутся без изменений, часть импортного потенциала останется чисто теоретической. Ведь бизнес физически не сможет покупать дорогую европейскую электроэнергию по искусственно ограниченным внутренним тарифам.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие объекты планирует атаковать российская армия уже этой зимой. Первоочередной и неизменной целью остается уничтожение всей энергосистемы Украины. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Кремль рассматривает удары по системам водоснабжения

Также Новини.LIVE сообщали о возможном сценарии отключений света на ближайшие годы. По словам экспертов, Украине придется жить с генераторами как минимум три года. При условии отсутствия новых атак и разумного энергопотребления украинцам удастся быстрее пройти этот период.