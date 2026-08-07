Газ в ЕС может подорожать до 210 евро: новые риски отопительного сезона

Газовая конфорка, двое людей идут в метели. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Европа рискует вступить в предстоящий отопительный сезон с рекордным дефицитом природного газа. По словам экспертов, хранилища стран ЕС сейчас заполнены менее чем на 58%. Это самый низкий показатель для начала августа за весь период с 2011 года.

Об этом сообщает Минфин, передают Новини.LIVE.

Почему возник дефицит и как повлиял конфликт на Ближнем Востоке

После энергетического кризиса 2022 года Евросоюз существенно сократил потребление газа. Европа нарастила долю возобновляемой энергетики и перешла на сжиженный природный газ. Однако полный отказ от российского топлива сделал страны чрезмерно зависимыми от ситуации на мировом рынке.

Ситуацию усугубила еще и военно-политическая нестабильность на Ближнем Востоке. Перекрытие Ормузского пролива фактически заблокировало поставки из Катара. Страна обеспечивает примерно 20% мирового экспорта СПГ. Из-за этого цены на европейских рынках в конце июля подскочили до 60 евро за мегаватт-час. До начала эскалации на Ближнем Востоке цена не превышала 31 евро. Позже она стабильно держалась в районе 53 евро.

Что ждет Европу уже этой зимой

По оценкам аналитиков, стоимость газа зимой будет зависеть от погоды и возобновления судоходства:

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Оптимистический сценарий. Если движение через Ормузский пролив возобновится, цена зимой будет колебаться в пределах от 60 до 80 евро за мегаватт. Пессимистический сценарий. Отсутствие катарского газа в сочетании с сильными морозами поднимет среднезимнюю цену до 110 евро за мегаватт. Критический сценарий. Попытки срочно пополнить запасы перед наступлением холодов вызовут панику и поднимут цены до 210 евро.

Какие прогнозы уже существуют

В Еврокомиссии уверяют, что у ЕС все еще есть шансы достичь целевого показателя — заполнить хранилища на 80% к декабрю. В то же время независимые эксперты настроены более скептически и прогнозируют максимум от 67 до 76%.

Главная проблема заключается в том, что при нынешних высоких ценах частным трейдерам просто невыгодно закупать газ для длительного хранения. Чтобы ускорить закачку, правительствам европейских стран придется принимать срочные политические или финансовые меры.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о возможном зимнем газовом кризисе в Европе. Помимо конфликта на Ближнем Востоке, ситуацию осложняет активная конкуренция в сфере закупок между странами ЕС и Азией. Главной проблемой эксперты называют предстоящее повышение цен.

Также Новини.LIVE отмечали, что ветровые электростанции частично спасают ситуацию с газом. В июле этого года ветровые турбины обеспечивали Европе около 15% потребностей в электроэнергии. В то время как в прошлом году этот показатель составлял всего 12%.