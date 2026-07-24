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Главная Экономика Энергетика Цены на газ могут взлететь: Европе не хватает запасов перед зимой

Цены на газ могут взлететь: Европе не хватает запасов перед зимой

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 15:19
Газ в Европе может резко подорожать: в чем причина и чем грозит предстоящая зима
Добыча газа, газовая горелка. Фото: УНИАН, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Этой зимой Европа может столкнуться с новым скачком цен на газ. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке страны ЕС могут не успеть запастись топливом, а это грозит подорожанием отопления и более высокими счетами за электроэнергию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Почему Европа не успевает запастись газом

Из-за проблем с судоходством в районе Ормузского пролива Европа очень медленно накапливает запасы газа перед зимой. Ситуацию осложняет еще и то, что страны Азии быстро скупают сжиженный природный газ, поэтому Европе остается все меньше доступных поставок.

Почему возникла такая проблема

Ормузский пролив является одним из важнейших маршрутов для транспортировки сжиженного газа в мире. Именно через него проходит около 20% мировых поставок сжиженного природного газа.

После нового обострения конфликта на Ближнем Востоке транспортировка газа стала сложнее, а цены вновь начали расти.

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Что будет с ценами на газ

Эксперты отмечают, что сейчас главный риск заключается не в том, что газа не хватит, а в его будущей стоимости. Если поставки и дальше будут оставаться ограниченными, европейским странам придется сильнее конкурировать за каждую партию газа. Это может еще больше подтолкнуть цены вверх.

В Baringa Partners предупреждают, что подорожание газа и электроэнергии может негативно повлиять на экономику Европы и Великобритании уже в конце года.

Пока Европа откладывает закупки, страны Азии быстро скупают доступные объемы сжиженного газа, чтобы компенсировать перебои с поставками из Катара. Речь идет о Китае и Пакистане.

По данным Bloomberg, морские поставки сжиженного газа в Европу сейчас на 27% меньше, чем в прошлом году. При этом импорт в азиатские страны, напротив, растет.

Что прогнозируют

Участники рынка считают, что времени остается все меньше. Если Ормузский пролив и дальше будет работать с перебоями, Евросоюзу придется быстро наращивать закупки газа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине наращивают новые энергетические мощности, чтобы сделать систему более стабильной. Наша страна более чем в 300 раз увеличила возможности хранения электроэнергии. Специальные установки уже имеют мощность более 600 МВт. Такие аккумуляторы помогут накапливать избыток энергии и использовать его во время пиковых нагрузок.

Также Новини.LIVE писали о том, как мировые цены на нефть влияют на украинский рынок топлива. АЗС начали повышать стоимость бензина и дизельного топлива, в некоторых случаях сразу на 2 гривны за литр. Эксперты предупреждают, что топливо может продолжать дорожать из-за исчерпания более дешёвых запасов и роста затрат на закупку.

Европа газ Ормузский пролив
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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