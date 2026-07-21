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Главная Экономика Энергетика АЗС повысили цены на бензин и дизель: где топливо подорожало больше всего

АЗС повысили цены на бензин и дизель: где топливо подорожало больше всего

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 15:58
Цены на топливо в Украине снова выросли: какие АЗС изменили стоимость бензина и дизеля
Машина на АЗС, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские сети автозаправочных станций продолжают повышать цены на топливо. За последние дни цены выросли как на бензин, так и на дизель. В некоторых сетях литр подорожал сразу на 2 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Нафторынка, передают Новини.LIVE.

На каких АЗС выросли цены

Больше всего бензин подорожал в сети UKRNAFTA, где стоимость всех марок выросла на 2 грн за литр.

Также цены пересмотрели и другие операторы:

  • SOCAR и AMIC повысили стоимость бензинов А-95 и А-95+ на 1 грн/л;
  • KLO увеличила цену на бензин А-92 на 1 грн/л, а на другие марки бензина — на 50 коп./л.

Изменения коснулись и дизельного топлива. В частности:

Читайте также:
  • UKRNAFTA повысила цены на всю линейку дизельного топлива на 2 грн/л;
  • в сети БРСМ премиальный дизель подорожал на 2 грн/л, обычный — на 1,5 грн/л;
  • AMIC и UPG увеличили стоимость дизельного топлива на 1,5 грн/л;
  • KLO подняла цены на дизельное топливо на 50 коп./л.

В то же время не все операторы пересматривали цены в сторону повышения. На АЗС SOCAR и OKKO дизельное топливо подешевело на 1 грн за литр.

Чего ожидать водителям в ближайшее время

Как пояснил в эфире Ранок.LIVE эксперт топливного рынка Сергей Куюн, в последние недели украинский рынок удерживал цены благодаря запасам топлива, закупленного ранее по более низкой стоимости.

Однако эти резервы уже почти полностью исчерпаны. В дальнейшем трейдерам придется закупать топливо по актуальным мировым ценам, которые выше.

Дополнительное давление на рынок создают российские атаки на топливную инфраструктуру, а также ситуация на международном нефтяном рынке.

Несмотря на подорожание, эксперт уверяет, что повторения топливного кризиса 2022 года не прогнозируется. По его словам, украинский рынок уже адаптировался к работе в условиях войны, а система поставок стала значительно более устойчивой.

Поэтому дефицита бензина или дизельного топлива на АЗС не ожидается. В то же время стабильное обеспечение топливом может обойтись дороже, а это означает, что украинским водителям стоит быть готовыми к дальнейшему постепенному росту цен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в РФ владельцы АЗС массово избавляются от бизнеса. В последнее время количество объявлений о продаже автозаправочных станций резко возросло. Цены очень разные — от 1 до 150 миллионов рублей за одну АЗС.

Также Новини.LIVE писали о том, кто управляет украинскими АЗС. Фактически они сосредоточены в руках трех крупных игроков. Крупнейшие сети принадлежат государственной компании, предпринимателю из деревообрабатывающего бизнеса и владельцу горнолыжных курортов.

топливо рынок топлива Цены на топливо
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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