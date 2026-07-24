Газ у Європі може різко подорожчати: яка причина і чим загрожує наступна зима

Видобуток газу, газовий пальник. Фото: УНІАН, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Європа може зіткнутися з новим стрибком цін на газ цієї зими. Через загострення ситуації на Близькому Сході країни ЄС можуть не встигнути запастися паливом, а це загрожує дорожчим опаленням та вищими рахунками за електроенергію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Чому Європа не встигає запастися газом

Через проблеми з судноплавством у районі Ормузької протоки Європа дуже повільно накопичує запаси газу перед зимою. Ситуацію ускладнює ще й те, що країни Азії швидко скуповують зріджений природний газ, тому Європі залишається все менше доступних поставок.

Чому виникла така проблема

Ормузька протока є одним із найважливіших маршрутів для транспортування зрідженого газу у світі. Саме через неї проходить близько 20% світових поставок зрідженого природнього газу.

Після нового загострення конфлікту на Близькому Сході транспортування газу стало складнішим, а ціни знову почали зростати.

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Що буде з цінами на газ

Експерти зазначають, що зараз головний ризик полягає не в тому, що газу не вистачить, а в його майбутній вартості. Якщо постачання й далі залишатимуться обмеженими, європейським країнам доведеться сильніше конкурувати за кожну партію газу. Це може ще більше підштовхнути ціни вгору.

У Baringa Partners попереджають, що дорожчий газ та електроенергія можуть погано вплинути на економіку Європи та Великої Британії вже у кінці року.

Поки Європа відкладає закупівлі, країни Азії швидко викуповують доступні обсяги зрідженого газу, щоб компенсувати перебої з постачанням із Катару. Йдеться про Китай і Пакістан.

За інформацією Bloomberg, морські поставки зрідженого газу до Європи зараз на 27% менші, ніж торік. При цьому імпорт до азійських країн, навпаки, зростає.

Що прогнозують

Учасники ринку вважають, що часу залишається все менше. Якщо Ормузька протока і далі працюватиме з перебоями, Євросоюзу доведеться швидко нарощувати закупівлі газу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні нарощують нові енергетичні потужності, щоб зробити систему стабільнішою. Наша країна у понад 300 разів збільшила можливості зберігання електроенергії. Спеціальні установки вже мають потужність понад 600 МВт. Такі акумулятори допоможуть накопичувати надлишок енергії та використовувати його під час пікових навантажень.

Також Новини.LIVE писали, як світові ціни на нафту впливають на український паливний ринок. АЗС почали піднімати вартість бензину та дизеля, у деяких випадках одразу на 2 гривні за літр. Експерти попереджають, що пальне може дорожчати й надалі через вичерпання дешевших запасів та зростання витрат на закупівлю.