Україна змінює правила імпорту світла: чому заважають прайс-кепи

Хлопчик читає книгу, лампочка. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Підготовка України до зимового періоду опинилася під загрозою знов. Відтепер не лише через ворожі російські обстріли, а й через ринкові бар'єри. Навіть якщо європейські партнери матимуть вільні обсяги електроенергії, українські компанії просто не зможуть їх викупити.

Про головні перешкоди повідомляє РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Чому імпорт надлишкової електроенергії може бути недоступним

Специфіка європейського ринку полягає в тому, що під час пікових навантажень або дефіциту ціни на електроенергію там суттєво зростають. Якщо українські ціни зафіксовані на рівні, нижчому за європейський, то вітчизняні трейдери змушені відмовлятися від закупівель через збитковість.

Експерти нагадують про досвід січня 2026 року, коли НКРЕКП тимчасово підняли ціни. Це рішення дало змогу розширити імпортні перетини та перекрити дефіцит, спричинений ударами по інфраструктурі. Однак вже з 31 березня Регулятор повернув обмеження на попередній рівень, знову заблокувавши гнучкість ринку напередодні нової зими.

Необхідні дії для порятунку опалювального сезону

Аби країна пройшла зимові холоди без тривалих відключень, самого лише перегляду цін замало. Експерти виділяють комплекс необхідних рішень:

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Скасувати або підвищити прайс-кепи. Це дозволить вільно імпортувати електрику під час критичних піків. Розблокувати рахунки Теплокомуненерго. Необхідно зняти арешти та вирішити проблему заморожених коштів підприємств ТКЕ. Прискорити розбудову децентралізованої генерації. Масово впроваджувати газопоршневі установки та промислові системи накопичення енергії. Посилити бетонний та протиповітряний захист. Першочергово прикрити ключові підстанції Укренерго та об'єктів генерації.

Якщо цінові обмеження залишаться без змін, частина імпортного потенціалу залишиться суто теоретичною. Адже бізнес фізично не зможе купувати дорогу європейську електроенергію за штучно обмеженими внутрішніми тарифами.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які об'єкти планує атакувати російська армія вже цієї зими. Першочерговою і незмінною метою лишається знищення всієї енергосистеми України. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, Кремль розглядає удари по водопосточанню

Також Новини.LIVE повідомляли про можливий сценарій відключень світла на найближчі роки. За словами експертів, Україні доведеться жити з генераторами щонайменше три роки. За умови відсутності нових атак та свідомого енергоспоживання, українцям вдасться швидше пройти цей період.