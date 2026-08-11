Відключення світла взимку можуть повернутися: чого не вистачає енергосистемі України

Електромережі, дівчина у темряві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До зими в Україні залишається все менше часу, а разом із холодами країна може знову зіткнутися з дефіцитом електроенергії. Великі теплові електростанції вже не раз ставали цілями російських атак, але головне питання зараз навіть не в тому, скільки об'єктів пошкоджено. Важливіше те, скільки нових потужностей вдалося створити замість них і чи вистачить їх, коли температура впаде.

Про це повідомляє колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький для regionews.ua, передає Новини.LIVE.

Великі ТЕС уже не вперше під ударом

Практично всі великі теплові електростанції України за останні роки неодноразово зазнавали атак. Близько десяти великих ТЕС були пошкоджені ще взимку 2022–2023 років. Нові удари по них відбувалися у 2024-му та 2025 році, а останній масштабний раунд атак припав на зиму 2025–2026 років.

Тому проблема для України полягає не лише у відновленні старих станцій. Паралельно потрібно було створювати нові потужності, які важче знищити одним ударом.

Чому ставка на велику генерацію стала проблемою

Великі електростанції дають багато електроенергії, але водночас залишаються великими й помітними цілями. Альтернативою могла б стати децентралізована генерація — десятки або сотні невеликих газових електростанцій, розташованих у різних регіонах.

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Як пояснює Кудрицький, умовні 1500 контейнерних газопоршневих установок знищити значно складніше, ніж кілька великих ТЕС. Навіть якщо частину таких об'єктів пошкодять, інші продовжать працювати. Така модель могла б зробити енергосистему більш стійкою до масованих атак.

Скільки нової генерації вже працює

Станом на липень 2026 року в українській енергосистемі працювало близько 700 МВт нової газової генерації. На перший погляд, це значний обсяг. Але його варто порівняти з масштабом проблеми.

Минулої зими дефіцит електроенергії, за оцінкою Кудрицького, сягав 7000 МВт. Тобто нова газова генерація поки що покриває лише близько десятої частини такого дефіциту.

Чи встигнуть побудувати додаткову генерацію до зими

Нові електростанції неможливо побудувати за кілька тижнів. Тому напередодні опалювального сезону можливості України вже значно обмежені. Торішній конкурс на будівництво нової генерації має дати лише 78 МВт, причому не всі станції вже запустилися. А це дуже мало на тлі потенційного дефіциту в тисячі мегаватів.

Що ще можна зробити до холодів

Зараз головне завдання — запустити все, що реально можна підключити до системи до початку зими. Йдеться, зокрема, про електростанції, які Україна отримала від міжнародних партнерів. Частина такого обладнання, за словами Кудрицького, досі не введена в експлуатацію.

У найкращому випадку це може додати ще близько 100–200 МВт потужності. На тлі можливого дефіциту у 7000 МВт це небагато, однак у критичні моменти навіть додаткові потужності можуть мати значення.

Чи повторяться відключення

Зараз точно спрогнозувати це неможливо. Багато залежатиме від кількості та масштабів нових російських атак, температури взимку, роботи відновлених станцій та можливостей імпорту електроенергії.

Але сама проблема вже очевидна: Україна входить у новий опалювальний сезон із пошкодженою великою генерацією та недостатньою кількістю нових потужностей. Тому нинішня підготовка до зими зводиться до двох завдань — максимально швидко запустити те, що ще можна запустити, і зробити енергосистему менш залежною від кількох великих об'єктів.

Результат залежатиме не лише від того, наскільки холодною буде зима, а й від того, наскільки масштабними будуть нові атаки на українську енергетику.