Чи можливі графіки обмеження газу взимку: експерт назвав головні ризики

Чоловік запалює газову конфорку. Фото: Новини.LIVE

Російська армія продовжує знищувати українську критичну інфраструктуру. На тлі підготовки до опалювального сезону в інформаційному просторі все частіше дискутують про можливість запровадження графіків обмеження постачання газу та централізованого тепла за аналогією з електроенергією. Проте задля реалізації обмежень газо- та теплопостачання взимку необхідно мати низку технічних можливостей.

Чи будуть погодинно вимикати газ та тепло в опалювальному сезоні в етері Ранок.LIVE повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Чи будуть графіки відключення газопостачання

За словами Попенка, графіків відключення світла просто не існує. Ідея погодинного відключення газу є абсолютно нереалістичною з технічної точки зору. На відміну від електромереж, де подачу струму можна регулювати оперативно, газорозподільна система вимагає суворого дотримання безпеки й тиску. Постійно зупиняти та повторно запускати газопостачання в багатоквартирні будинки неможливо і для цього немає жодної змоги.

"Такого не може бути", — зазначив експерт.

Сценарії для системи теплопостачання

Схожа ситуація спостерігається і в системі теплопостачання. Погодинні графіки вимкнення батарей реалізувати теж вкрай складно. Адже повторно запустити зупинену централізовану систему опалення після перезапуску надзвичайно важко.

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Замість повного вимкнення теплопостачання та комунальники, ймовірно, можуть вдаватись до вимушеного обмеження параметрів:

Заходи для економії блакитного палива на котельнях. Зменшення температури в оселях. Температура в батареях буде нижчою за звичні норми. Температурний режим у домівках. Замість комфортних 20-22 градусів тепла, температура в багатоквартирних будинках може опускатися до позначки 12-14 градусів.

Таким чином, головним інструментом економії ресурсів під час опалювального сезону стане саме зменшення потужності подачі тепла, а не погодинні відключення споживачів.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про вразливі регіони з критичною інфраструктурою, які можуть опинитись під ціллю російських атак вже цього опалювального сезону. За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, пемістичний сценарій відключення цієї зими може бути як 14-15 годин без світла. Певним полегшенням для побутових споживачів стало скорочення використання електроенергії промисловістю.

Також Новини.LIVE повідомляли про нову ціль атак ворога цього опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль в одному з інтерв'ю. Міністр зазначає, що крім енергетики та тепла, росіяни хочуть залишити українців ще й без світла.