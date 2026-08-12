Енергосистема працює на 50%: де будуть найдовші відключення світла взимку

Вулиця без світла, люди переходять дорогу на пішоходному переході. Фото: Новини.LIVE.

Плани щодо знищення енергосистеми України не полишають ворога не на мить. Через пошкодження внутрішньої генерації, слабкість ключових підстанцій та виснаження енергетичного обладнання, українці у зимовий період можуть зіткнутися з тривалими відключеннями світла. За несприятливих умов відсутність світла по 14-15 годин на добу може стати нормою навіть за мінімальних морозів.

Про це повідомляє співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в етері Ранок.LIVE.

Втрата генерації та проблеми столиці

Слабкість столичних ТЕЦ, які забезпечують внутрішню генерацію, а також незавершені капітальні ремонти високовольтних підстанцій Києва суттєво обмежують стабільне електропостачання у домівки громадян.

"На 70% знизилась наша потужність енергосистеми, якщо так сказати. Зараз вона уже в сторону 50% рухається", — зазначив Корольчук.

Певним полегшенням для побутових споживачів стало скорочення використання електроенергії промисловістю. За останні два роки вивільнилося близько 2 ГВт потужності. Проте цього обсягу недостатньо, щоб повністю перекрити загальний дефіцит у пікові години.

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Де взимку відключень може бути найбільше

Ситуація у зимовий період залишатиметься вкрай напруженою по всій країні. Однак у декількох регіонах ризики найбільші через високе навантаження та наслідки систематичних обстрілів:

Вся Одеська область залишається одним із найскладніших енерговузлів через обмежену власну генерацію та ураження магістральних мереж. Харків та прифронтові громади потерпають від безпосередньої близькості до лінії фронту та постійних атак на критичну інфраструктуру. Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя цього сезону можуть зіткнутися зі значно більшими труднощами, ніж раніше. Зараз місцеві енергооб'єкти все більше виснажуються, а відновлення частіше відбувається за рахунок оперативних, а не капітальних ремонтів.

Фахівці зазначають, що без повноцінного капітального відновлення обладнання енергетична інфраструктура працює на межі можливостей, що вимагає від споживачів готовності до складних ситуацій зі світлом взимку.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про можливі перебої з водопостачанням взимку. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Крім повного блекауту України, ворог може цілитись по об'єктам водопостачання.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи встигнуть побудувати додатку генерацію електроенергії до зими. Адже нові генерації за кілька тижнів побудувати неможливо. Головним завданням залишається запустити абсолютно всі можливі ресурси задля вивільнення додаткових мегаватт.