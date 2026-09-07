Тарифы на оформление паспорта Германии: сколько стоит документ в сентябре

Люди на улице немецкого города. Фото: Pexels

Оформление документа, удостоверяющего личность, обычно предполагает уплату административного сбора. Украинцам в Германии, претендующим на получение местного гражданства, придется потратить определенную сумму, дабы получить паспорт. Размер сбора зависит от условий выдачи документа, а также от возраста заявителя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел Германии.

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Сколько стоит немецкий паспорт

Базовая плата зависит от возраста, а дополнительные услуги оплачиваются по отдельному тарифу. По состоянию на сентябрь 2026 года оформление документа на 32 страницы (международного стандарта) по основному месту жительства стоит:

для лиц от 24 лет — 70 евро (срок действия 10 лет);

для лиц до 24 лет — 37,50 евро (срок действия 6 лет).

"Временный паспорт стоит 26 евро независимо от возраста. Документ не содержит чипа и действителен максимум 12 месяцев. Обычно его выдают только в том случае, если вам срочно нужен документ, удостоверяющий личность, для поездки", — говорится на портале.

Чтобы получить паспорт гораздо быстрее, чем при обычной процедуре, придется заплатить 102 евро базового сбора плюс 32 евро за дополнительные расходы. Лица до 24 лет платят 69,50 евро административного сбора.

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Если нужно оформить документ на 48 страниц, следует отдать от 59,50 до 92 евро в зависимости от возраста заявителя плюс 22 евро дополнительной платы.

Как получить паспорт Германии

Получение гражданства предполагает выполнение ряда обязательных требований. Во-первых, придется добиться минимального срока оседлости пять лет на основе документа о легальном пребывании на территории страны. Без этого заявление иностранцев даже не рассматривают.

Во-вторых, необходимо доказать свою интеграцию в немецкое общество путем сдачи теста на знание языка. Дополнительно требуют наличия стабильного источника дохода и законного права на жилье, отсутствия судимостей и запретов на пересечение границ Европейского Союза.

Ранее Новини.LIVE писали, где украинцы могут быстрее всего получить второе гражданство. Среди европейских стран наименее длительный срок натурализации предусмотрен в Польше (три года) и Германии (пять лет). В то же время иностранцам придется выполнить немало обязательных требований.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную сумму нужно иметь при въезде в Германию. Иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность, предъявив наличные деньги. Сумма зависит от запланированного срока пребывания и начинается от 45 евро в сутки.