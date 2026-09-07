Тарифи на оформлення паспорта Німеччини: скільки коштує документ у вересні

Люди на вулиці німецького міста. Фото: Pexels

Оформлення документа на посвідчення особи зазвичай передбачає сплату адміністративного збору. Українцям у Німеччині, які претендують на набуття місцевого громадянства, доведеться витратити певну суму, щоб отримати паспорт. Розмір фінансового стягнення залежить від умов видачі документа, а також віку заявника.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини.

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Скільки коштує німецький паспорт

Базова плата залежить від віку, а додаткові послуги оплачуються за окремим тарифом. Станом на вересень 2026 року оформлення документа на 32 сторінки (міжнародного стандарту) за основним місцем проживання коштує:

для осіб від 24 років — 70 євро (дійсний 10 років);

для осіб до 24 років — 37,50 євро (дійсний 6 років).

"Тимчасовий паспорт коштує 26 євро незалежно від віку. Документ не містить чіпа і дійсний максимум 12 місяців. Зазвичай його видають лише тоді, коли вам терміново потрібен документ, що посвідчує особу, для поїздки", — йдеться на порталі.

Щоб отримати паспорт набагато швидше, ніж у разі звичайної процедури, доведеться заплатити 102 євро базового збору плюс 32 євро за додаткові витрати. Особи до 24 років витрачають 69,50 євро адміністративного збору.

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Якщо потрібно оформити документ з 48 сторінками, треба віддати від 59,50 до 92 євро залежно від віку заявника плюс 22 євро додаткової плати.

Як отримати паспорт Німеччини

Набуття громадянства передбачає виконання багатьох обов'язкових вимог. По-перше, доведеться досягти мінімального терміну осілості п’ять років на основі документу про легальне перебування на території країни. Без цього заяву іноземців навіть не розглядають.

По-друге, необхідно довести свою інтеграцію в німецьке суспільство шляхом складання тесту на знання мови. Додатково вимагають наявності стабільного джерела доходу та юридичного права на житло, відсутності судимостей і заборон на перетин кордонів Європейського Союзу.

Раніше Новини.LIVE писали, де українці можуть найшвидше здобути друге громадянство. Серед європейських держав найменш тривала натуралізація передбачена у Польщі (три роки) та Німеччині (п’ять років). Водночас іноземцям доведеться виконати чимало обов'язкових вимог.

Також Новини.LIVE розповідали, яку мінімальну суму потрібно мати на кордоні Німеччини. Іноземці повинні підтвердити свою платоспроможність, пред'явивши готівку. Сума залежить від запланованого терміну перебування і починається від 45 євро на добу.