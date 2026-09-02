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Главная Экономика Отключение света зимой: сколько часов продлятся ограничения

Отключение света зимой: сколько часов продлятся ограничения

Ua ru
2 сентября 2026 17:12
Эксклюзив
Ограничение электроснабжения: сколько часов в сутки будет свет в случае дефицита
Женщина работает за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

В украинской энергосистеме уже появляются отдельные прогнозы относительно возможности введения графиков отключений электроэнергии в период отопительного сезона. По оптимистичному сценарию и при отсутствии новых аварийных ситуаций из-за обстрелов утренние ограничения останутся относительно мягкими, тогда как в вечерние часы дефицит мощности будет существенно расти.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника" им. Ю. Кондратюка Станислав Игнатьев.

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Будут ли отключать свет утром

По прогнозам Игнатьева, в утренние часы ожидаются наименее критические ограничения электроснабжения. Обычные потребители ощутят отключения в среднем в течение 2–3 часов. Одновременно могут задействовать от двух до четырех очередей отключений. Такой уровень ограничений оценивается как привычный для населения и не представляет значительной угрозы для быта при наличии альтернативных решений. В частности, наличие газовых или маломощных электрических плит с резервным питанием позволяет минимизировать бытовые неудобства во время приготовления пищи.

"Для нас это не критично, мы к этому привыкли", — отмечает эксперт.

Почему вечерний пик станет самым тяжёлым испытанием

Гораздо сложнее ситуация будет в вечернее время. Главной причиной станет стремительное снижение эффективности работы солнечной генерации. Зимой солнце садится раньше, а общее количество солнечного излучения значительно уменьшается из-за погодных условий. Из-за этого в такой период солнечные панели не вырабатывают необходимого уровня электроэнергии. А общее потребление и дефицит в сети только растут.

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По словам эксперта, вечером возможно одновременное применение от четырех до шести очередей, а продолжительность отключений увеличится до 4–5 часов подряд. Игнатьев подчеркивает, что такое распределение является оптимистичным сценарием при условии отсутствия новых российских атак на энергетику.

"Если возникнут аварийные ситуации, связанные с обстрелами, то здесь прогнозировать очень сложно", — подытожил профессор.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, Новини.LIVE уже ранее сообщали, что зима может пройти без масштабных отключений. Отключения электроэнергии по 12–16 часов в сутки этой зимой маловероятны. В то же время главной проблемой остается не столько производство электроэнергии, сколько возможность передать ее потребителям через поврежденные сети.

Также Новини.LIVE рассказывали, будут ли украинцам вводить графики пользования газом и отоплением зимой. Идея почасового отключения газа абсолютно нереалистична с технической точки зрения. В отличие от электросетей, где подачу тока можно регулировать оперативно, газораспределительная система требует строгого соблюдения безопасности и давления.

электроэнергия зима энергетика отключения света блэкаут солнечные панели
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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