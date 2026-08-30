Тарифы на электроэнергию с 1 сентября: какова цена и как сэкономить

Женщина смотрит на счетчик. Фото: УНИАН

С 1 сентября счета за электричество не преподнесут неприятных сюрпризов. Базовый тариф для украинцев останется на прежнем уровне. Впрочем, даже из существующей суммы можно сэкономить немалую часть, если перенести стирку, нагрев воды или зарядку гаджетов на ночь. Инвестиция в многозонный счетчик позволяет сократить ночные расходы на электричество вдвое, а в отдельных случаях — даже более чем на 60%.

Сайт Новини.LIVE узнал о действующих тарифах и о том, как сэкономить на оплате коммунальных услуг за поставку электроэнергии.

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Тарифы в сентябре и экономия с двухзонным счетчиком

Стандартная стоимость электроэнергии для населения составляет 4,32 грн за киловатт-час. Как поясняют эксперты, переход на зоновый учет позволяет платить за электроэнергию меньше в зависимости от времени суток.

При использовании двухзонного счетчика расчет производится следующим образом:

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в ночной период с 23:00 до 07:00 действует скидка 50% — стоимость составляет 2,16 грн/кВт-ч;

в дневной период с 07:00 до 23:00 применяется базовый тариф — 4,32 грн/кВт·ч.

Особенности и тарифы трехзонного счетчика

Для потребителей с трехзонным счетчиком предусмотрены три различных тарифа в течение суток:

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в ночное время с 23:00 до 07:00 действует самая низкая ставка — 1,73 грн/кВт·ч;

в часы пиковой нагрузки с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 цена устанавливается по повышенному тарифу — 6,48 грн/кВт-ч;

в полупиковые интервалы с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 действует стандартная цена — 4,32 грн/кВт-ч.

Когда цены на электроэнергию могут измениться

Фиксация текущей стоимости электроэнергии на уровне 4,32 грн/кВт-ч пока остается без изменений. Однако ситуация может измениться. Согласно решению правительства, этот тариф гарантированно будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года. Однако решения о возможном пересмотре цен после этой даты пока не принимались.

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Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему летом так существенно выросли цены на воду. В компаниях отмечали, что рост был обусловлен необходимостью ремонтировать сети, закупать новое оборудование, восстанавливать систему после повреждений, оплачивать электроэнергию и т. д. По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, на этом поставщики услуг не остановятся и пересмотрят тарифы уже с нового 2027 года.

Также Новини.LIVE сообщали о финансовых нововведениях уже с сентября. Социальные стандарты останутся на прежнем уровне, то есть не стоит ожидать роста минимальной зарплаты, прожиточного минимума, пенсионных выплат и т. д. Однако отдельная категория работников увидит существенное повышение заработной платы на своих банковских картах.