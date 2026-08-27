Тарифы на воду выросли по всей Украине: где цену подняли на 217% и что будет дальше

Девушка моет посуду водой из-под крана. Фото: Pexels

В Украине за лето значительно выросли тарифы на воду. Компании объяснили повышение стоимости услуг необходимостью ремонтировать сети, закупать новое оборудование, восстанавливать систему после повреждений, оплачивать электроэнергию и пр. В то же время в некоторых населенных пунктах цены выросли на 100-200%, и это еще не конец.

Об этом эксклюзивно рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Новини.LIVE.

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Как изменились тарифы на воду в Украине

Бытовые потребители столкнулись с неожиданным повышением стоимости водоснабжения и водоотведения. Летом тарифы пересмотрели во многих населенных пунктах, несмотря на негативную реакцию населения. Основанием для этого назвали отсутствие денег на обслуживание сети.

"За первые два месяца лета тарифы водоканалов в среднем повысились на 52%, а в некоторых городах цены выросли на 100-200%. Например, в Виннице — на 217%. Максимальный тариф, зафиксированный в Украине, сейчас в Черниговской области — 242 грн", — отметил спикер.

По его словам, на этом изменения не остановятся. Уже более 10 водоканалов сообщили, что планируют пересмотреть стоимость услуг в 2027 году (Харьков, Днепр, Чернигов и др.). Где-то тарифы снова вырастут на 20%, где-то на 40%, а где-то — еще на 70%.

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Можно ли установить единый тариф для украинцев

Ранее мы рассказывали, возможно ли утвердить единую цену для бытовых потребителей. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Новини.LIVE заверил, что такой сценарий реализовать не получится, поскольку в каждом населенном пункте наблюдается индивидуальная ситуация с обеспечением водными ресурсами.

"К тому же разные возможности водоканалов — есть более старые, которые едва "дышат", есть модернизированные. Также учитывается расстояние от водоканала до города. Поэтому действительно не может быть одного тарифа для всех", — констатировал эксперт.

Отметим, летом 2026 года тарифы не стояли на месте. В Ирпене вода подорожала до 82,42 грн/куб, в Полтаве — до 84,9 грн/куб, в Одессе — до 65,54 грн/куб, в Виннице — до 81,07 грн/куб, в Черновцах — до 63,5 грн/куб. Узнать актуальные цены на водоснабжение и водоотведение можно на сайтах местных водоканалов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам не переплачивать за электроэнергию. Важно вовремя передавать показания счетчика, чтобы поставщики правильно рассчитывали суммы в платежках. Кроме того, не помешает установить многозонный прибор для снижения тарифа в ночное время.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с финансами украинцев в сентябре 2026 года. Социальные стандарты пересматривать в ближайшее время не планируют. Следовательно, минимальная зарплата, налоги, тарифы на коммунальные услуги и пенсии останутся неизменными.