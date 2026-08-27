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Главная Экономика Тарифы на свет, воду и газ: какими будут цены в сентябре

Тарифы на свет, воду и газ: какими будут цены в сентябре

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 07:22
Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября: что будет с ценами на газ, воду и электроэнергию
Деньги в руках и платежки. Фото: Новини.LIVE

С наступлением осени украинцев интересует вопрос, что будет с тарифами на электричество, газ и воду. Некоторые показатели останутся неизменными, поскольку их зафиксировали на длительный срок. Однако повышение стоимости распространяется на другие коммунальные услуги. Мы разобрались, какие суммы придется платить бытовым потребителям с 1 сентября 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с тарифами на свет, газ и воду в ближайшее время.

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Тарифы на газ для населения

Большинство украинцев продолжат платить 7,96 грн за кубометр в сентябре, поскольку являются клиентами компании "Нафтогаз". Согласно информации на официальном сайте, для бытовых потребителей действует тарифный план "Фиксированный" до 30 апреля 2027 года — цена не изменится до конца следующего отопительного сезона.

Другие поставщики могут пересматривать стоимость услуги ежемесячно, однако тоже установили базовые годовые предложения с фиксированной ценой. Например, клиенты ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" платят 8,20 грн/куб, ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн/куб., ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн/куб.

Тарифы на электроэнергию

Украинское правительство под руководством бывшего премьер-министра Юлии Свириденко продлило действие тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года. То есть в сентябре цена останется на прежнем уровне — 4,32 грн за кВт⋅ч.

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Если квартира имеет электроотопление или не подключена к системе централизованного автономного теплоснабжения, то предусмотрен льготный тариф — 2,64 грн за кВт·ч (при потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц).

Тарифы на воду в сентябре

В Украине нет единого тарифа на водоснабжение и водоотведение. В каждом регионе местные водоканалы самостоятельно пересматривают цены, учитывая рыночную ситуацию и индивидуальные обстоятельства. Летом для многих бытовых потребителей стоимость услуги существенно выросла.

Например, вода подорожала в Ирпене — 82,42 грн/куб вместо 56,88 грн, в Полтаве — 84,9 грн/куб вместо 33,7 грн, в Одессе — 65,54 грн/куб вместо 35,16 грн, в Виннице — 81,07 грн/куб вместо 25,57 грн, в Черновцах — 63,5 грн/куб вместо 27,9 грн.

Причинами пересмотра цен стали расходы компаний на обслуживание сети, необходимость повышения зарплат сотрудникам, нехватка денег на закупку оборудования и восстановление поврежденных участков. Чтобы узнать актуальную стоимость водоснабжения и водоотведения в своем городе, необходимо посетить официальный сайт водоканала.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам не переплачивать за электроэнергию. Чтобы снизить суммы в счетах, необходимо своевременно передавать показания счетчика и пользоваться многозонными приборами. Это поможет экономить на потреблении без отключения техники.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли водоканалы установить единый тариф для украинцев. Оказывается, такой сценарий невозможен, поскольку в каждом населенном пункте свое обеспечение водными ресурсами. Одинаковая цена будет нецелесообразной и необоснованной.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия водоснабжение газоснабжение
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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