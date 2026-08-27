Тарифи на комунальні послуги з 1 вересня: що буде з цінами на газ, воду та електроенергію

Гроші в руках і платіжки. Фото: Новини.LIVE

З настанням осіннього періоду українців цікавить питання, що буде з тарифами на електрику, газ та воду. Деякі показники залишаться незмінними, оскільки їх зафіксували на довгий час. Однак підвищення вартості поширюється на інші комунальні послуги. Ми розібралися, які суми доведеться платити побутовим споживачам з 1 вересня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з тарифами на світло, газ та воду найближчим часом.

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Тарифи на газ для населення

Більшість українців продовжать платити 7,96 грн за кубометр у вересні, оскільки є клієнтами компанії "Нафтогаз". Згідно з інформацією на офіційному сайті, для побутових споживачів діє тарифний план "Фіксований" до 30 квітня 2027 року — ціна не зміниться до кінця наступного опалювального сезону.

Інші постачальники можуть переглядати вартість надання послуги щомісяця, однак теж встановили базові річні пропозиції з фіксованим прайсом. Наприклад, клієнти ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" платять 8,20 грн/куб, ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн/куб, ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн/куб.

Тарифи на електроенергію

Український уряд під керівництвом колишньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Тобто у вересні ціна залишиться на попередньому рівні — 4,32 грн за кВт⋅год.

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Якщо квартира має електроопалення або не підключена до системи централізованого автономного теплопостачання, то передбачений пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год (у разі споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць).

Тарифи на воду у вересні

В Україні немає єдиного тарифу на водопостачання та водовідведення. В кожному регіоні місцеві водоканали самостійно переглядають ціни, враховуючи ринкову ситуацію та індивідуальні обставини. Влітку для багатьох побутових споживачів вартість послуги суттєво зросла.

Наприклад, вода подорожчала в Ірпені — 82,42 грн/куб замість 56,88 грн, у Полтаві — 84,9 грн/куб замість 33,7 грн, в Одесі — 65,54 грн/куб замість 35,16 грн, у Вінниці — 81,07 грн/куб замість 25,57 грн, у Чернівцях — 63,5 грн/куб замість 27,9 грн.

Причинами перегляду цін стали витрати компаній на обслуговування мережі, потреба підвищити зарплати працівникам, нестача коштів на купівлю обладнання і відновлення пошкоджених ділянок. Щоб дізнатися актуальну вартість водопостачання та водовідведення у своєму місті, необхідно відвідати офіційний сайт водоканалу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям не переплачувати за електроенергію. Щоб знизити суми у платіжках, необхідно вчасно передавати показники лічильника і користуватися багатозонними приладами. Це допоможе економити споживання без вимкнення техніки.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть водоканали встановити єдиний тариф для українців. Виявляється, такий сценарій є неможливим, оскільки в кожному населеному пункті своє забезпечення водними ресурсами. Однакова ціна буде недоцільною та необґрунтованою.