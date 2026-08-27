Тарифи на воду зросли по всій Україні: де ціну підняли на 217% і що буде далі

Дівчина миє посуд водою з крану. Фото: Pexels

В Україні за літо суттєво зросли тарифи на воду. Компанії пояснили підвищення вартості послуг необхідністю ремонтувати мережі, купувати нове обладнання, відновлювати систему після пошкоджень, оплачувати електроенергію тощо. Водночас у деяких населених пунктах ціни змінилися на 100-200% у бік збільшення, і це не кінець.

Про це ексклюзивно розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Як змінилися тарифи на воду в Україні

Побутові споживачі стикнулися з несподіваним підвищенням вартості водопостачання та водовідведення. Тарифи влітку переглянули в багатьох населених пунктах, попри негативну реакцію населення. Підставами для цього назвали відсутність коштів на обслуговування мережі.

"За перші два місяця літа тарифи водоканалів у середньому підвищилися на 52%, а в деяких містах ціни зросли на 100-200%. Наприклад, у Вінниці — на 217%. Максимальний тариф, зафіксований в Україні, зараз у Чернігівській області — 242 грн", — зазначив спікер.

За його словами, на цьому зміни не зупиняться. Вже більше 10 водоканалів повідомили, що планують переглянути вартість послуг у 2027 році (Харків, Дніпро, Чернігів та ін.). Десь тарифи знову виростуть на 20%, десь на 40%, а десь — ще на 70%.

Читайте також:

Чи можна встановити один тариф для українців

Раніше ми розповідали, чи можливо затвердити єдину ціну для побутових споживачів. Голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Новини.LIVE запевнив, що такий сценарій реалізувати не вийде, оскільки в кожному населеному пункті спостерігається індивідуальна ситуація із забезпеченням водними ресурсами.

"Плюс різні можливості водоканалів — є більш старі, які ледве "дихають", є модернізовані. Також враховується шлях від водоканалу до міста. Тому дійсно не може бути одного тарифу на всіх", — констатував експерт.

Зауважимо, влітку 2026 року тарифи не стояли на місці. В Ірпені вода подорожчала до 82,42 грн/куб, у Полтаві — до 84,9 грн/куб, в Одесі — до 65,54 грн/куб, у Вінниці — до 81,07 грн/куб, у Чернівцях — до 63,5 грн/куб. Дізнатися актуальні ціни на водопостачання і водовідведення можна на сайтах місцевих водоканалів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям не переплачувати за електроенергію. Важливо вчасно передавати показники лічильника, аби постачальники правильно обчислювали суми в платіжках. Плюс не завадить встановили багатозонний прилад для зниження тарифу вночі.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у вересні 2026 року. Соціальні стандарти переглядати не планують найближчим часом. Отже мінімальна зарплата, податки, тарифи на комунальні послуги і пенсії залишаться незмінними.