Тарифи на електроенергію з 1 вересня: яка ціна та як заощадити

Жінка дивиться на лічильник. Фото: УНІАН

З 1 вересня платіжки за світло не піднестимуть неприємних сюрпризів. Базовий тариф для українців залишається на такому самому рівні як і був. Втім, навіть існуючої цієї суми можна відщипнути чималу частину, якщо перенести прання, нагрів води чи зарядку гаджетів на ніч. Інвестиція в багатозонний лічильник дозволяє скоротити нічні витрати на електрику удвічі, а в окремих випадках — навіть більше ніж на 60%.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про діючі тарифи та як заощадити на оплаті комунальних послуг за постачання електроенергії.

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Тарифи у вересні та заощадження з двозонним лічильником

Стандартна вартість електроенергії для населення становить 4,32 грн за кіловат-годину. Як роз'ясняють експерти, перехід на зоновий облік дозволяє сплачувати за постачання електроенергії менше в залежності від часу доби.

При використанні двозонного лічильника розрахунок здійснюється наступним чином:

у нічний період з 23:00 до 07:00 діє знижка 50% — вартість становить 2,16 грн/кВт-год;

у денний період з 07:00 до 23:00 застосовується базовий тариф — 4,32 грн/кВт-год.

Особливості та тарифи тризонного лічильника

Для споживачів із тризонним лічильником передбачено три різні розцінки протягом доби:

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у нічний час з 23:00 до 07:00 діє найнижча ставка — 1,73 грн/кВт-год;

у пікові години з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 ціна фіксується за підвищенним тариф — 6,48 грн/кВт-год.

у напівпікові інтервали з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 діє стандартна ціна — 4,32 грн/кВт-год.

Коли ціни на електроенергію можуть змінитись

Фіксація поточної вартості електроенергії на рівні 4,32 грн/кВт-год поки лишається без зміни. Однак ситуація може змінитись. Відповідно до рішення уряду, цей тариф гарантовано діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Проте рішення щодо можливого перегляду цін після цієї дати наразі не ухвалювалися.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому влітку так суттєво зросли ціни на воду. У компаніях зазначали, що ріст був обумовленим необхідністю ремонтувати мережі, купувати нове обладнання, відновлювати систему після пошкоджень, оплачувати електроенергію тощо. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, на цьому постачальники послуг не зупиняться і переглянуть тарифи вже з нового 2027 року.

Також Новини.LIVE повідомляли про фінансові нововведення вже з вересня. Соціальні стандарти залишаться на попередньому рівні, тобто не варто очікувати зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, пенсійних виплат тощо. Проте окрема категорія працівників побачить суттєве підвищення заробітних плат на своїх банківських картках.