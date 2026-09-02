Обмеження електропостачання: скільки годин на добу буде світло у разі дефіциту

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

В українській енергосистемі вже формуються поодинокі прогнози щодо можливості застосування графіків відключень світла в період опалювального сезону. За оптимістичного сценарію та за відсутності нових аварійних ситуацій через обстріли, ранкові обмеження залишатимуться відносно м'якими, тоді як у вечірні години дефіцит потужності суттєво зростатиме.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка" ім. Ю. Кондратюка Станіслав Ігнатьєв.

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Чи будуть вимикати світло зранку

За прогнозами Ігнатьєва, у ранкові години очікуються найменш критичні обмеження електропостачання. Пересічні споживачі відчують відключення в середньому протягом 2-3 годин. Одночасно можуть задіяти від двох до чотирьох черг відключень . Такий рівень обмежень оцінюється як звичний для населення та не становить значної загрози для побуту за наявності альтернативних рішень. Зокрема, наявність газових або малопотужних електричних плиток із резервним живленням дозволяє мінімізувати побутові незручності під час приготування їжі.

"Це для нас не критично, ми до цього звикли", — зазначає експерт.

Чому вечірній пік стане найважчим випробуванням

Набагато складнішою ситуація буде у вечірній час. Головною причиною стане стрімке зниження ефективності роботи сонячної генерації. Взимку сонце сідає раніше, а загальна кількість сонячного випромінювання значно зменшується через погодні умови. Через це в такий період сонячні панелі недостатньо виробляють необхідну рівень електроенергії. А загальне споживання і дефіцит у мережі тільки зростає.

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За словами експерта, увечері можливе застосування від чотирьох до шести черг одночасно, а тривалість відключень зросте до 4-5 годин поспіль. Ігнатьєв наголошує на тому, що такий розподіл є оптимістичним сценарієм за умови відсутності нових російських атак на енергетику.

"Якщо будуть аварійні ситуації, пов'язані з обстрілами, то тут прогнозувати дуже важко", — підсумував професор.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, Новини.LIVE вже раніше повідомляли, що зима може пройти без масштабних блекаутів. Відключення електроенергії по 12–16 годин на добу цієї зими є малоймовірними. Водночас головною проблемою залишається не стільки виробництво електроенергії, скільки можливість передати її споживачам через пошкоджені мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, чи будуть українцям вводити графіки користування газом та опаленням взимку. Ідея погодинного відключення газу є абсолютно нереалістичною з технічної точки зору. На відміну від електромереж, де подачу струму можна регулювати оперативно, газорозподільна система вимагає суворого дотримання безпеки й тиску.