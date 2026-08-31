Блекаути по 12–16 годин не очікуються: експерт розповів про ситуацію зі світлом взимку

Енергетик ремонтує електромережі. Фото: Новини.LIVE

Відключення електроенергії по 12–16 годин на добу цієї зими є малоймовірними. Попри побоювання щодо зимових блекаутів, в українській енергосистемі зараз достатньо потужностей, запасів газу та додаткової генерації, щоб пройти опалювальний сезон. Водночас головною проблемою залишається не стільки виробництво електроенергії, скільки можливість передати її споживачам через пошкоджені мережі.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE озвучив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

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Чому не очікують тривалих відключень

За словами експерта, нині в Україні є близько 17 ГВт генерації. Із них приблизно 6 ГВт припадає на сонячну енергетику, а решту забезпечують атомна генерація, імпорт та інші джерела.

"Я не уявляю ситуації, щоб ми взимку залишалися без світла по 12 годин", — зазначив Закревський.

Водночас він звертає увагу на іншу проблему, яка може суттєво вплинути на електропостачання.

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Основний ризик — пошкодження мереж

Йдеться про мережевий дефіцит. Навіть якщо електроенергії достатньо, її потрібно ще доставити до споживача. Російські війська почали атакувати лінії електропередач та їхні опори. За оцінкою експерта, такі удари створюють ризики для стабільності мереж, однак пошкодження окремих опор можна відносно швидко усувати.

"Влучити в опору — це витратити дуже великі гроші, а відремонтувати її — значно менші", — пояснив він.

Тобто такі атаки можуть вимагати від Росії значних витрат, які вперевищують витрати на ремонт електромереж.

Яка роль додаткової генерації

Ще одним фактором, який має допомогти пройти зиму, є розвиток розподіленої генерації. За словами експерта, в Україні вже є понад 1,7 ГВт газових розподілених електростанцій. Вони можуть стати додатковим джерелом електроенергії в опалювальний сезон.

"Газу у нас зараз достатньо", — зазначив Закревський, говорячи про можливості роботи таких станцій.

Розподілена генерація важлива і з огляду на стан мереж, адже дозволяє виробляти електроенергію ближче до місця її споживання.

Про що свідчать удари по енергетичних об'єктах

Закревський також звернув увагу на характер російських атак. За його оцінкою, якщо противник дедалі частіше намагається бити по опорах та лініях електропередач, це може свідчити про те, що захист інших енергетичних об'єктів уже посилено.

"Ворог фактично підказує, що перший-другий рівень захисту, скоріш за все, вже встановлений на енергетичних об'єктах", — сказав експерт.

Водночас він зауважив, що поблизу лінії фронту пошкодити мережеву інфраструктуру простіше, тоді як удари по таких об'єктах у глибших регіонах є складнішими.

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