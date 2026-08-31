Блэкауты по 12–16 часов не ожидаются: эксперт рассказал о ситуации со светом зимой

Энергетик ремонтирует электросети. Фото: Новини.LIVE

Отключения электроэнергии по 12–16 часов в сутки этой зимой маловероятны. Несмотря на опасения по поводу зимних блэкаутов, в украинской энергосистеме сейчас достаточно мощностей, запасов газа и дополнительной генерации, чтобы пережить отопительный сезон. В то же время главной проблемой остается не столько производство электроэнергии, сколько возможность передать ее потребителям через поврежденные сети.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

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Почему не ожидают длительных отключений

По словам эксперта, сейчас в Украине имеется около 17 ГВт генерации. Из них примерно 6 ГВт приходится на солнечную энергетику, а остальное обеспечивают атомная генерация, импорт и другие источники.

"Я не представляю ситуации, при которой мы зимой оставались бы без света по 12 часов", — отметил Закревский.

В то же время он обращает внимание на другую проблему, которая может существенно повлиять на электроснабжение.

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Основной риск — повреждение сетей

Речь идет о сетевом дефиците. Даже если электроэнергии достаточно, ее еще нужно доставить до потребителя. Российские войска начали атаковать линии электропередач и их опоры. По оценке эксперта, такие удары создают риски для стабильности сетей, однако повреждения отдельных опор можно относительно быстро устранять.

"Попасть в опору — это потратить очень большие деньги, а отремонтировать ее — значительно меньшие", — пояснил он.

То есть такие атаки могут потребовать от России значительных затрат, превышающих расходы на ремонт электросетей.

Какова роль дополнительной генерации

Еще одним фактором, который должен помочь пережить зиму, является развитие распределенной генерации. По словам эксперта, в Украине уже имеется более 1,7 ГВт газовых распределенных электростанций. Они могут стать дополнительным источником электроэнергии в отопительный сезон.

"Газа у нас сейчас достаточно", — отметил Закревский, говоря о возможностях работы таких станций.

Распределенная генерация важна и с учетом состояния сетей, ведь она позволяет производить электроэнергию ближе к месту ее потребления.

О чем свидетельствуют удары по энергетическим объектам

Закревский также обратил внимание на характер российских атак. По его оценке, если противник все чаще пытается наносить удары по опорам и линиям электропередач, это может свидетельствовать о том, что защита других энергетических объектов уже усилена.

"Враг фактически подсказывает, что первый-второй уровень защиты, скорее всего, уже установлен на энергетических объектах", — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что вблизи линии фронта повредить сетевую инфраструктуру проще, тогда как удары по таким объектам в более отдаленных регионах являются более сложными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли украинцам зимой по часам отключать газ и централизованное тепло. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что такие графики технически нереалистичны. Вместо полного отключения тепла коммунальщики могут снижать температуру теплоносителя и экономить газ на котельных. В худшем сценарии температура в квартирах может опускаться до 12–14 градусов.

Также Новини.LIVE писали, что украинцев может ожидать новая волна атак на критическую инфраструктуру зимой. Денис Шмыгаль заявил, что Россия может сосредоточиться не только на энергетике, но и на водоснабжении и канализации. Украина готовится к такому сценарию, но впереди может быть самый сложный период.