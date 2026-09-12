Підготовка до зими: що очікує українців у новому опалювальному сезоні

Люди виходять з автобусу. Фото: Новини.LIVE

Українська комунальна система та об'єкти соціальної інфраструктури виходять на фінішну пряму підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. На початок вересня загальний рівень готовності житлового сектору перевищив 79%, а навчальних та медичних закладів — 86%. Головним пріоритетом для уряду та місцевих громад залишається забезпечення безперебійної подачі тепла і води в умовах постійних воєнних загроз.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як українці зустрінуть майбутній опалювальний сезон.

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Яка ситуація з житлом, школами та тепломережами

Комунальні служби та енергетики оновлюють обладнання та ремонтують мережі по всій країні, фокусуючись на критичних вузлах інфраструктури. Із запланованих 144 тисяч до зими повністю підготували понад 114 тисяч житлових будинків, де відремонтовано покрівлі та внутрішньобудинкові системи. Це приблизно 79,2% готовності. Рівень готовності шкіл, дитячих садків та лікарень сягнув 20,6 тисячі установ, що дорівнює 86,5% готовності.

Також до роботи взимку готові 14 194 котельні. Це майже 83% готовності від плану. Понад 13,3 тисячі кілометрів тепломереж, 2,9 тисячі водопровідних насосних станцій та 8,3 тисячі свердловин.

Як готують дороги та прифронтові території

Паралельно з комунальними мережами триває підготовка доріг до зимових снігопадів та ожеледиці. Дорожники відремонтували 8,6 млн метрів квадратних покриття, заготовили понад 1,3 млн тонн піщано-сольових сумішей та підготували 4 124 одиниці спеціалізованої прибиральної техніки.

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За словами відомства, особливу увагу приділено прифронтовим регіонам, де ризики пошкодження мереж найвищі. У цих громадах розгортають резервні джерела живлення, формують додаткові запаси палива та готують мобільні аварійні бригади для максимально швидкого відновлення тепло- та водопостачання після можливих обстрілів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи очікувати українцям відключення газу та тепла у майбутньому опалювальному сезоні. Російська армія продовжує знищувати українську критичну інфраструктуру. На тлі підготовки до опалювального сезону в інформаційному просторі все частіше дискутують про можливість запровадження графіків обмеження постачання газу та централізованого тепла за аналогією з електроенергією.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки годин на день буде відсутнє електропостачання взимку. За оптимістичного сценарію та за відсутності нових аварійних ситуацій через обстріли, ранкові обмеження залишатимуться відносно м'якими, тоді як у вечірні години дефіцит потужності суттєво зростатиме. Головною причиною стане стрімке зниження ефективності роботи сонячної генерації.