Рейтинг самых счастливых городов мира: кому присудили первое место

Взлетная полоса. Фото: Новини.LIVE

При выборе города для отпуска туристы всё чаще обращают внимание не только на достопримечательности или стоимость поездки. Важную роль играют солнце, качество питания, возможность гулять пешком и отдыхать на природе. Ведь баланс между этими составляющими очень важен.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какой город лучше всего сочетает в себе эти факторы.

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Лиссабон возглавил мировой рейтинг

Столицу Португалии Лиссабон признали самым счастливым туристическим направлением в мире по версии Holiday Happiness Index. В исследовании проанализировали 47 городов.

Авторы рейтинга оценивали условия, которые могут влиять на самочувствие путешественников:

количество солнечного света;

возможность передвигаться по городу пешком;

уровень физической активности;

доступ к зеленым зонам;

наличие здоровой пищи;

качество сна.

Исследование проводилось под руководством Натали Даттило-Райан, клинического психолога, аффилированной с Гарвардом, которая специализируется на комплексном подходе к благополучию.

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Чем Лиссабон привлек внимание авторов рейтинга

Одним из главных факторов, выделенных авторами исследования, стала еда. Около 10% ресторанов Лиссабона классифицируются как заведения со здоровым питанием. По этому показателю город занял второе место в рейтинге и опередил такие гастрономические центры, как Париж, Токио и Нью-Йорк. В исследовании также отметили разнообразие местной кухни и относительную доступность питания. Туристам доступны как свежие морепродукты, так и традиционные португальские заведения.

Еще одним преимуществом назвали возможность исследовать город пешком. Несмотря на холмистый рельеф, Лиссабон довольно компактен, а прогулки позволяют добраться до смотровых площадок с панорамными видами.

Зеленые зоны, пляжи и много солнца

Важную роль в рейтинге сыграло и количество зеленых зон. По данным исследования, на одного жителя Лиссабона приходится около 49 квадратных метров зеленых зон. Это почти в четыре раза больше, чем в Мадриде.

Еще одно преимущество португальской столицы — близость к природе и побережью. До пляжей Кашкайша и Кошта-да-Капарика можно добраться на общественном транспорте менее чем за час.

Отдельно авторы рейтинга обратили внимание на климат. Лиссабон получает около 2 828 часов солнечного света в год, что создает больше возможностей для прогулок и активного отдыха под открытым небом.

Генеральный директор Ассоциации туризма Лиссабона Антониу Валле заявил, что город стремится предлагать туристам различные способы его познания, при этом сохраняя особенности, которые создают ценность как для посетителей, так и для местных жителей.

Кто еще вошел в топ-10

Второе место в рейтинге занял Хельсинки. Авторы исследования особо отметили близость финской столицы к природе. В городе на одного жителя приходится около 126 квадратных метров зеленых зон. Парки и усаженные деревьями улицы сочетаются с лесными маршрутами.

Среди других факторов, отмеченных составителями рейтинга, — безопасные улицы, эффективный общественный транспорт и возможность комфортно передвигаться пешком.

Третьим стал американский Орландо. Город известен прежде всего крупными тематическими парками Disney и Universal Studio. Однако в рейтинге акцент был сделан на его зеленых зонах, озерах и возможностях для активного отдыха.

В Орландо около 2 930 часов солнечного света в год, что, по оценке авторов исследования, создает благоприятные условия для пребывания на свежем воздухе.

В десятку самых счастливых туристических направлений также вошли:

Афины; Эдинбург; Мадрид; Вена; Будапешт; Осло; Вильнюс.

За исключением Орландо, все города из первой десятки расположены в Европе.

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