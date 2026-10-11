Туризм в Польше: какие курорты и города выбирают иностранные туристы

Туристы отправляются в горы. Фото: УНИАН

Польша все активнее конкурирует за внимание иностранных туристов с традиционными европейскими направлениями. Страна уже обогнала Португалию по количеству посетителей и заняла восьмое место в Европе. В то же время туристический интерес постепенно выходит за пределы самых известных городов и курортов, а путешественники открывают для себя новые регионы.

Об этом сообщает информационный портал Польши inPoland, передают Новини.LIVE.

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Иностранцы все чаще выбирают Польшу

По словам генерального секретаря Польской туристической палаты Павела Радолинского, значительную часть иностранных гостей составляют туристы из соседних государств. В частности, немцы и чехи часто приезжают на польское балтийское побережье. В свою очередь, туристы из Испании и Италии посещают страну в течение всего года. Дополнительным фактором для коротких поездок стали бюджетные авиаперевозки. Благодаря лоукостерам иностранцы приезжают в Польшу на выходные, в частности в Варшаву, Краков и Труймяст.

Туристы ищут не только крупные города

Польский туристический рынок постепенно расширяется и за счет небольших населенных пунктов. Среди таких направлений Радолинский выделяет Свиноуйсьце и Закопане. В то же время всё больший интерес у иностранных путешественников вызывают Подляшье и Нижняя Силезия. Туристический поток охватывает не только традиционные центры, но и регионы, которые раньше были менее заметны для иностранной аудитории.

Где отдыхают сами поляки

Поляки также преимущественно проводят отпуск внутри страны. Наибольшим спросом пользуются два традиционных направления — Балтийское море и Татры. В то же время количество граждан Польши, отправляющихся на отдых за границу, также растет. Среди самых популярных зарубежных направлений — Турция, Греция и Египет.

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Отдых остается недоступным для части населения

Несмотря на рост туристической активности, отдыхать могут далеко не все поляки. В этом году почти треть жителей страны вообще не ездила в отпуск. Основной причиной стала нехватка средств у граждан Польши.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о вкладе украинцев в польскую экономику. Об этом рассказала бывшая первая леди Польши Жоланта Квасьневская. По её словам, она не представляет Польшу без украинцев.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто сможет получить дополнительные выплаты в Польше. На выплаты могут претендовать граждане Украины с действующим статусом временной защиты. Главное требование — проживание с детьми на территории Польши.