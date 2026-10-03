Помощь 800 плюс на детей в Польше: почему украинцам могут отменить выплаты в октябре

Отец, мать и ребенок. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы могли лишиться права на выплаты по программе 800+ из-за несоблюдения обязательных правил в Польше. Отказ в предоставлении финансовой поддержки зависит от трудоустройства родителей и посещения детьми местных учебных заведений. А недавно появилась еще одна причина для отмены пособия — несвоевременное обновление данных в реестре PESEL.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях не выплачивают деньги на детей в Польше.

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Кто не получит выплаты 800+

Украинцы, имеющие временную защиту в Польше, могут претендовать на финансовые выплаты по программе 800+ — ежемесячно государство начисляет родителям 800 злотых на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Но требования к получателям строгие и предполагают одновременное выполнение таких условий:

действительный статус PESEL UKR;

проживание с детьми на территории Польши;

наличие официальной работы, собственного бизнеса или другой формы занятости;

уплата налогов в стране;

посещение детьми местного садика или школы.

По информации Фонда социального страхования Польши (ZUS), некоторым украинцам необходимо было обновить личные данные в реестре до 1 сентября 2026 года. Те, кто не успел этого сделать, лишились статуса временной защиты, а вместе с ним — права на финансовую поддержку от государства.

"После этой даты статус UKR изменится на NUE. Временная защита закончится, и для дальнейшего легального пребывания в Польше нужно будет получить новое основание для проживания", — уточнили в ZUS.

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Если все требования выполнить одновременно, право на 800 злотых не теряется. Украинцам следует тщательно проверить индивидуальные обстоятельства и убедиться, что ни одно правило не было нарушено.

Минимальная зарплата и пенсия в Польше

Ранее мы рассказывали, изменятся ли социальные стандарты с 1 октября 2026 года. Минимальная зарплата останется на уровне 4 806 злотых брутто (ориентировочно 56 000 грн), а почасовая ставка — 31,40 злотых брутто. После вычета обязательных налогов и сборов "на руки" останется около 3 605,85 злотых (42 000 грн).

Минимальное пенсионное обеспечение составляет 1 978,49 злотых брутто (23 500 грн). Сумма увеличилась на 5,3% после мартовской индексации. Выплата по частичной инвалидности составляет 1 483,87 злотых (17 200 грн), а финансовая помощь для лиц, нуждающихся в постороннем уходе — 2 687,67 злотых (31 200 грн).

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы переезжают в Польшу на временную работу. Выплаты зависят от сезона, условий трудоустройства и выбранного предприятия. Например, на складах и некоторых производствах за месяц можно получить от 1 200 до 2 000 долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, за сколько можно арендовать жилье в Польше по состоянию на осень 2026 года. Однокомнатная квартира в центральных районах Варшавы обойдется от 3 500 злотых. На окраинах города аренда дешевле — владельцы сдают жилье за 2 000-3 000 злотых.