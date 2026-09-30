Аренда однокомнатной квартиры в 2026 году: сколько стоит месяц проживания в Варшаве и Киеве

Многоэтажные дома. Фото: УНИАН

Отопительный сезон начнется уже в ближайшее время. Ежедневно в сети распространяется информация от властей и СМИ о том, что зима может оказаться сложной из-за российских атак на энергетику и теплоснабжение. Все больше украинцев задумываются о том, чтобы переждать зиму в более безопасных местах за рубежом. Одной из стран, которую чаще всего выбирают украинцы, является Польша. Однако цены на аренду жилья, которую придется оплатить, могут значительно ударить по кошельку.

Сайт Новини.LIVE выяснял, насколько сильно отличаются цены на аренду жилья в украинской и польской столицах и почему украинцы выбирают зимой Польшу.

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Почему украинцы на зиму выбирают Польшу

Одна из главных причин — близость к Украине. Из Варшавы до украинской границы ехать всего 3 часа. Также переселенцы отмечают, что польский язык очень похож на украинский. Понять, что тебе говорят поляки, вполне возможно. Даже во многих случаях не нужен переводчик или искусственный интеллект. Украинские мигранты в Польше даже отмечают, что Варшава очень похожа на Киев.

Чем аренда жилья в Варшаве отличается от Киева

Особенностью польской столицы остается то, что большинство арендодателей предпочитают сдавать жилье без риэлторов. Это большой плюс для украинцев, который позволит значительно сэкономить при аренде жилья. Однако перед тем, как заселиться в квартиру, обязательно следует заключить договор аренды. В случае каких-либо вопросов и проблем он будет иметь юридическую силу и сможет защитить вас.

Польский договор аренды жилья (ст. 1). Фото: Виза здесь

Польский договор аренды жилья (ст. 2). Фото: Виза здесь 1 / 2



Минус, который может ударить по кошельку, — это стоимость залога (кауции). Его размер арендодатель может устанавливать самостоятельно. Обычно большинство арендодателей приравнивают залог к стоимости аренды квартиры за один месяц. Однако некоторые могут установить сумму в три или четыре раза больше.

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Еще одним важным отличием является наличие обязательной платы за чинш. В Украине так называют плату за придомовую территорию, и обычно она входит в коммунальный счет. В Варшаве домовладельческая плата не входит в коммунальный счет, а оплачивается вместе со стоимостью аренды жилья. Поэтому при поиске квартир обязательно следует к фиксированной стоимости за месяц проживания добавлять еще и чинш.

А вот в Киеве найти арендодателя, сдающего жилье без услуг риелтора, гораздо сложнее. Если это и удается, то украинские владельцы квартир ограничиваются лишь устными договоренностями, что лишает арендатора многих прав на защиту в случае возникновения проблем.

Украинский договор аренды жилья. Фото: DIM.RIA

Что с ценами в польской столице

Те, кто хочет жить в центре Варшавы, могут присмотреться к таким районам, как Воля и Средместье.

Варшава, район Wola. Фото: скриншот

Варшава, район Средмиестье. Фото: скриншот 1 / 2



Здесь цены на аренду однокомнатной квартиры начинаются от 3 500 польских злотых, а ежемесячная арендная плата в среднем составляет от 500 до 1 000 злотых. В гривневом эквиваленте цена будет колебаться от 41 000 до 52 500 гривен.

Для тех, кому не важно местоположение жилья, можно рассмотреть такие районы, как:

Бемово;

Влохи;

Бялоленка;

Вилянув;

Мокотув;

Таргувек;

Старая Прага;

Прага Северная;

Прага Южная;

Влохи;

Урсус.

Здесь действует тот же принцип, что и в Украине — чем ближе к окраинам города, тем дешевле жилье. Цены почти везде колеблются от 2 000 до 3 000 злотых.

Например, в районе Старой Праги, расположенном на правом берегу польской столицы, аренда небольшой однокомнатной квартиры обойдется от 2 300 злотых плюс 300 злотых за коммунальные услуги. В гривневом эквиваленте такая однокомнатная квартира обойдётся примерно в 30 000 гривен.

Однокомнатная квартира в Варшаве в районе Старой Праги. Фото: OLX.pl / Borysław

Однокомнатная квартира в Варшаве в районе Старой Праги. Фото: OLX.pl / Borysław

Однокомнатная квартира в Варшаве в районе Старой Праги. Фото: OLX.pl / Borysław 1 / 3





Как цены удивят в Киеве

В украинской столице аренда однокомнатной квартиры обойдется гораздо дешевле, чем в Польше. Однако в Киеве цена зависит от многих факторов: новостройка или старый жилой фонд, этаж, близость к метро и район расположения.

Для тех, кто ищет жилье в центре столицы, цены на аренду в новостройках начинают колебаться от 40 000 гривен, что примерно соответствует варшавским расценкам. В старом жилом фонде стоимость однокомнатной квартиры начинается от 20 000 гривен.

Киев, Печерский район. Фото: скриншот

Киев, Шевченковский район. Фото: скриншот 1 / 2



Например, за просторную квартиру недалеко от станции метро "Олимпийская" владелец просит ежемесячную арендную плату в размере 26 000 гривен. В свою очередь, арендодатель предлагает жилье с потрясающими видами на Академический театр и центр города

Однокомнатная квартира в центре столицы. Фото: OLX/Представитель

Однокомнатная квартира в центре столицы. Фото: OLX/Представитель

Однокомнатная квартира в центре столицы. Фото: OLX/Представитель 1 / 3





В других районах столицы аренда обойдется дешевле. Например, на Позняках аренда однокомнатной квартиры рядом с метро колеблется от 11 000 до 17 000 гривен.

В Оболонском районе однокомнатную квартиру можно снять от 15 000 гривен, а на Троещине цены колеблются от 8 000 до 14 000 гривен.

Что стоит знать перед арендой жилья

Очень часто на беспомощности риэлторы или владельцы квартир могут наживаться. В социальных сетях нередко можно увидеть объявления об аренде квартиры по слишком низкой цене.

Здесь недобросовестные риелторы / владельцы или мошенники используют две классические схемы:

Вы отправляете запрос о квартире и договариваетесь о предварительном осмотре жилья. За день или несколько часов до просмотра квартиры "риэлтор / владелец" говорит, что кто-то уже хочет сразу арендовать квартиру. Чтобы жилье было забронировано для вас, просит внести символическую сумму в несколько тысяч гривен. После перевода средств вас блокируют. Не менее распространённая схема, которую владельцы / риелторы используют уже непосредственно во время просмотра квартиры. Обычно очень трудно согласиться на первую же квартиру, которая вам попалась. Однако к концу просмотра риэлтор и владелец начинают манипулировать, утверждая, что на эту квартиру уже множество желающих, и просят принять решение прямо сейчас. На самом деле, когда риелтор или владелец так говорит, это не соответствует действительности. Ведь такие манипуляции используются лишь для того, чтобы как можно быстрее сдать жилье в аренду.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о том, как выросли цены на аренду жилья в Киеве за последние 3 года. Полномасштабное вторжение повлияло как на экономику, так и на весь рынок недвижимости. Стоимость однокомнатной квартиры в отдельных районах столицы выросла более чем вдвое, хотя разница между районами остается значительной.

Также Новини.LIVE подсчитали чистую прибыль для владельцев квартир, сдающих свое жилье в аренду. Покупка квартиры в Украине давно перестала быть операцией "купил — сдал — получаешь деньги". В 2026 году рынок жилья требует от покупателя особого подхода.