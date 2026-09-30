Оренда однокімнатної квартири у 2026 році: скільки коштує місяць проживання у Варшаві та Києві

Багатоповерхові будинки. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон вже незабаром розпочнеться. Щоденно мережею шириться інформація від влади та медіа стосовно того, що зима може бути складною через російські атаки на енергетику та теплопостачання. Дедалі більше українців задумуються над тим, аби перечекати зиму у безпечніших місцях за кордоном. Однією з країн, яку частіше обирають українці — Польща. Проте ціни на оренду житла, яку доведеться відкласти може значно вдарити по гаманцю.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як сильно відрізняються ціни на оренду житла в українській та польській столицях та чому українці обирають взимку Польщу.

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Чому українці на зиму обирають Польщу

Однією з головних причин — близькість до України. З Варшави до українського кордону їхати всього 3 години. Також переселенці зазначають, що польська мова дуже схожа на українську. Зрозуміти що до тебе говорять поляки можливо. Навіть у багатьох випадках не потрібен перекладач або штучний інтелект. Українські мігранти у Польщі навіть зазначають, що Варшава дуже схожа на Київ.

Чим оренда житла у Варшаві відрізняється від Києва

Особливістю польської столиці залишається те, що більшість орендодаторів обирають надавати житло без рієлторів. Це є великим плюсом для українців, що значно зекономить бюджет при винайманні оселі. Проте перед тим, як заїхати в помешкання, обов'язково слід укладати договір про оренду. У разі будь-яких питань і негараздів він матиме юридичну силу і зможе захистити вас.

Польський договір про оренду житла (ст. 1). Фото: Віза тут

Польський договір про оренду житла (ст. 2). Фото: Віза тут 1 / 2



Мінус, який може вдарити по гаманцю — це ціна депозиту (кауція). Його власник може визначати самостійно. Зазвичай більшість орендодавців рівняють кауцію з ціною оренди квартири за один місяць. Проте деякі можуть поставити суми в три, або чотири рази більше.

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Ще головною відмінністю є наявність обов'язкового чиншу. В Україні так називають ціни за прибудинкову територію і зазвичай вона входить у комунальну платіжку. У Варшаві чинш не входить до комуналки, а сплачується разом з ціною за оренду житла. Тож при пошуці квартир обов'язково слід до фіксованої вартості ціни за місяць проживання додавати ще і чинш.

А от в Києві знайти орендодавця, що надає житло без послуг рієлтора куди складніше. Якщо і вдається, то українські власники квартир обмежуються лише усними домовленостями, що лишає орендаря багатьох прав на захист у разі виникнення проблем.

Український договір про оренду житла. Фото: DIM.RIA

Що з цінами у польській столиці

Ті, хто хоче жити в центрі Варшави, можуть придивитись до таких районів як Воля та Середмістя.

Варшава, район Wola. Фото: скриншот

Варшава, район Śródmieście. Фото: скриншот 1 / 2



Тут ціни на оренду однокімнатної квартири стартують від 3 500 польських злотих і оплата за чинш в середньому від 500 до 1 000 злотих. В гривневому еквіваленті ціна коливатиметься від 41 000 до 52 500 гривень.

Для тих, кому не принципово місце розташування оселі, можна розглянути такі райони як:

Бемово;

Влохи;

Бялоленка;

Вілянув;

Мокотув;

Таргувек;

Стара Прага;

Прага Північна;

Прага Південна;

Влохи;

Урсус.

Тут діє принцип як і в Україні — чим ближче до околиць міста, тим дешевше житло. Ціни майже усюди коливаються від 2 000 до 3 000 злотих.

Наприклад у районі Старої Праги, що розташована на правому березі польської столиці, оренда невеличкої однокімнатної квартири обійдеться від 2 300 злотих плюс 300 злотих чиншу. В гривневому еквіваленті така однокімнатна квартира буде обходитись орієнтовно в 30 000 гривень.

Однокімнатна квартира у Варшаві в районі Старої Праги. Фото: OLX.pl / Borysław

Однокімнатна квартира у Варшаві в районі Старої Праги. Фото: OLX.pl / Borysław

Однокімнатна квартира у Варшаві в районі Старої Праги. Фото: OLX.pl / Borysław 1 / 3





Як ціни здивують у Києві

В українській столиці оренда однокімнатної квартири обійдеться куди дешевше, ніж у Польщі. Проте у Києві ціна залежить від багатьох факторів: новобудова чи старий житловий фонд, поверх, близькість до метро та район розташування.

Для тих, хто шукає житло в центрі столиці, ціни за оренду в новобудовах починають коливатись від 40 000 гривень, що приблизно дорівнює варшавським розцінкам. У старшому житловому фонді — вартість однокімнатної квартири починають коливатись від 20 000 гривень.

Київ, Печерський район. Фото: скриншот

Київ, Шевченківський район. Фото: скриншот 1 / 2



Наприклад, за простору квартиру недалеко від станції метро Олімпійська, власник хоче орендну плату щомісяця 26 000 гривень. Натомість орендодавець пропонує житло з дивовижними краєвидами на академічний театр та центр міста

Однокімнатна квартира в центрі столиці. Фото: OLX/Представник

Однокімнатна квартира в центрі столиці. Фото: OLX/Представник

Однокімнатна квартира в центрі столиці. Фото: OLX/Представник 1 / 3





В інших районах столиці оренда обійдеться дешевше. Наприклад, на Позняках оренда однокімнатної квартири поблизу метро коливаються від 11 000 до 17 000 гривень.

В Оболонському районі однокімнатну квартиру можна від 15 000 гривень, коли на Троєщині ціни коливатимуться від 8 000 до 14 000 гривень.

Що варто знати перед орендою житла

Дуже часто на безпорадності рієлтори або власники квартир можуть наживатись. У соціальних мережах нерідко можна побачити оголошення про оренду квартири із занадто низькою ціною.

Тут недобросовісні рієлтори / власники або шахраї використовують дві класичні схеми:

Ви пишете інформацію стосовно квартири й домовляєтесь на попередній перегляд житла. За день або декілька годин до перегляду квартири "рієлтор / власник" каже, що хтось вже одразу хоче взяти квартиру. Аби помешкання було заброньовано за вами, просить внести символічні декілька тисяч гривень. Після переказу коштів вас блокують. Не менш поширеною схемою власники / рієлтори вже використовують безпосередньо під час перегляду квартири. Зазвичай дуже важко погодитись на першу квартиру, що вам потрапила. Проте під кінець перегляду, рієлтор і власник починають маніпулювати, що на цю квартиру вже безліч охочих і просять приймати рішення просто зараз. Насправді, коли рієлтор або власник так каже, це не є правдою. Адже такі маніпуляції залучають лише задля того, аби якнайшвидше здати житло в оренду.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про те, як підвищилась ціни на оренду житла у Києві за останні 3 роки. Повномасштабне вторгнення вплинуло як на економіку, так і на весь ринок нерухомості. Вартість однокімнатної квартири в окремих районах столиці зросла більш ніж удвічі, хоча різниця між локаціями залишається значною.

Також Новини.LIVE рахували чистий прибуток для власників квартир, які здають своє житло в оренду. Купівля квартири в Україні давно перестала бути операцією "купив — здав — отримуєш гроші". У 2026 році ринок житла вимагає від покупця спеціального підходу.