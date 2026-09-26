Інвестиції в нерухомість у 2026 році: як не втратити гроші та отримати прибуток

Оболонський район м. Києва. Фото: Новини.LIVE

Купівля квартири в Україні давно перестала бути операцією "купив — здав — отримуєш гроші". У 2026 році ринок житла вимагає від покупця спеціального підходу, а не просто власника квадратних метрів. Зростання цін на тлі безпекових ризиків та міграції створює ситуацію, де один об'єкт нерухомості може генерувати стабільний прибуток, а інший — перетворитися постійні збитки.

Сайт Новини.LIVE дізнавався з чого насправді складається реальна математика інвестицій та як не помилитися з вибором.

Реклама

Скільки грошей залишається "на руках"

Початківці часто припускаються головної помилки — оцінюють лише валову дохідність. Якщо квартира вартістю 2 млн грн здається за 15 тисяч на місяць, це дає 180 тисяч грн на рік. Проте ця цифра не має нічого спільного з чистим прибутком.

Фахівці зазначають, щоб зрозуміти реальний результат, із цієї суми потрібно одразу вирахувати обов'язкові платежі та ризики:

податки — для фізичних осіб ПДФО становить 18%, а військовий збір — 5%. Лише державі доведеться віддати майже чверть заробленого;

у середньому квартира може пустувати 1-2 місяці на рік під час зміни орендарів;

ремонт дрібних несправностей, знос меблів, техніки та комунальні платежі в період відсутності мешканців.

Також до початкового бюджету слід одразу закладати витрати на рієлтора, нотаріальне оформлення, базове страхування та ремонт. Без чіткого розрахунку чистої дохідності купувати майно не варто.

Читайте також:

Три стратегії виходу на ринок

Залежно від цілей та готовності ризикувати, інвестор може обрати один із трьох сценаріїв:

Готова вторинка — мінімум ризиків. Головною перевагою є те, що об'єкт можна здавати одразу після угоди. Ви бачите реальний стан будинку, інфраструктуру, сусідові та можете точно оцінити попит у цій локації. Новобудова на ранній стадії дозволяє увійти з нижчим чеком, але несе ризики затримки будівництва чи заморожування об'єкта через нестабільну ситуацію на ринку. Придбання занедбаного житла за зниженою ціною з подальшим відновленням під дороговартісну оренду або перепродаж. Стратегія дає високу маржу, але вимагає жорсткого контролю кошторису та будівельних бригад.

На що дивитися першочергово

За даними НБУ, саме високі безпекові ризики залишаються головним стримувальним фактором для покупців. Тому оцінка локації сьогодні виходить на перший план. Дешеве житло на околиці зі слабкою інфраструктурою майже завжди програє дорожчій квартирі в районі з постійним трафіком.

Під час вибору об'єкта під оренду орієнтуйтеся на наявність поруч:

зручних транспортних розв'язок;

великих робочих та навчальних хабів;

медичних установ та торговельної інфраструктури.

Саме ці об'єкти створюють стабільний потік потенційних орендарів за будь-яких умов.

Як перевірити майно перед угодою

Перед передачею авансу необхідно провести повний аудит юридичної історії об'єкта. Необдумані покупки на цьому ринку коштують надто дорого.

Переконайтеся у відсутності арештів, застав, судових спорів чи претензій третіх осіб. Обов'язково отримайте актуальну виписку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити самостійно через портал "Дія". Як рекомендує Мін'юст, при купівлі на вторинному ринку важливо дослідити повну історію переходу прав власності, щоб уникнути ризиків оскарження попередніх угод у суді.

У 2026 році успішна інвестиція в нерухомість — це не про везіння, а про холодний розрахунок. Порівняйте щонайменше 3-5 варіантів, порахуйте чистий прибуток з урахуванням податків, залишіть фінансовий резерв і лише після цього ухвалюйте рішення.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які ризики несуть інвестиції у неперевірені земельні ділянки. Адже купити ділянку й побудувати на ній бізнес — ще не означає зберегти її. Землі біля водойм, у лісах чи охоронних зонах мають приховані "підводні камені", які можуть забрати мільйонні інвестиції інвестора або власника.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому варто задуматись про інвестиції у коштовні банківські метали. Придбання банківського золота чи срібла залишається одним із найпопулярніших способів збереження заощаджень. Придбання таких коштовностей залишається одним із найпопулярніших способів збереження заощаджень.