Инвестиции в недвижимость в 2026 году: как не потерять деньги и получить прибыль

Оболонский район г. Киева. Фото: Новини.LIVE

Покупка квартиры в Украине давно перестала быть сделкой по принципу "купил — сдал — получил деньги". В 2026 году рынок жилья требует от покупателя особого подхода, а не просто владельца квадратных метров. Рост цен на фоне рисков безопасности и миграции создает ситуацию, когда один объект недвижимости может приносить стабильную прибыль, а другой — превратиться в источник постоянных убытков.

Сайт Новини.LIVE выяснял, из чего на самом деле складывается реальная математика инвестиций и как не ошибиться с выбором.

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Сколько денег остается "на руках"

Новички часто допускают главную ошибку — оценивают только валовую доходность. Если квартира стоимостью 2 млн грн сдается за 15 тысяч в месяц, это дает 180 тысяч грн в год. Однако эта цифра не имеет ничего общего с чистой прибылью.

Эксперты отмечают, что для понимания реального результата из этой суммы нужно сразу вычесть обязательные платежи и риски:

налоги — для физических лиц НДФЛ составляет 18%, а военный сбор — 5%. Только государству придется отдать почти четверть заработанного;

в среднем квартира может простаивать 1–2 месяца в году во время смены арендаторов;

ремонт мелких неисправностей, износ мебели, техники и коммунальные платежи в период отсутствия жильцов.

Также в первоначальный бюджет следует сразу заложить расходы на риелтора, нотариальное оформление, базовое страхование и ремонт. Без четкого расчета чистой доходности покупать недвижимость не стоит.

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Три стратегии выхода на рынок

В зависимости от целей и готовности рисковать инвестор может выбрать один из трех сценариев:

Готовая вторичка — минимум рисков. Главным преимуществом является то, что объект можно сдавать сразу после заключения сделки. Вы видите реальное состояние дома, инфраструктуру, соседей и можете точно оценить спрос в данном месте. Новостройка на ранней стадии позволяет войти с меньшими вложениями, но сопряжена с рисками задержки строительства или замораживания объекта из-за нестабильной ситуации на рынке. Приобретение заброшенного жилья по сниженной цене с последующим восстановлением для сдачи в дорогостоящую аренду или перепродажи. Стратегия обеспечивает высокую маржу, но требует жесткого контроля сметы и строительных бригад.

На что обратить внимание в первую очередь

По данным НБУ, именно высокие риски безопасности остаются главным сдерживающим фактором для покупателей. Поэтому оценка местоположения сегодня выходит на первый план. Дешевое жилье на окраине со слабой инфраструктурой почти всегда проигрывает более дорогой квартире в районе с постоянным трафиком.

При выборе объекта для аренды ориентируйтесь на наличие поблизости:

удобных транспортных развязок;

крупных рабочих и учебных центров;

медицинских учреждений и торговой инфраструктуры.

Именно эти объекты создают стабильный поток потенциальных арендаторов при любых условиях.

Как проверить недвижимость перед сделкой

Перед передачей аванса необходимо провести полный аудит юридической истории объекта. Необдуманные покупки на этом рынке обходятся слишком дорого.

Убедитесь в отсутствии арестов, залогов, судебных споров или претензий третьих лиц. Обязательно получите актуальную выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это можно сделать самостоятельно через портал "Дія". Как рекомендует Минюст, при покупке на вторичном рынке важно изучить полную историю перехода прав собственности, чтобы избежать рисков обжалования предыдущих сделок в суде.

В 2026 году успешная инвестиция в недвижимость — это не вопрос удачи, а вопрос холодного расчета. Сравните как минимум 3–5 вариантов, рассчитайте чистую прибыль с учетом налогов, оставьте финансовый резерв и только после этого принимайте решение.

С чем еще стоит ознакомиться

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