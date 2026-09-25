Оренда однокімнатних квартир у Києві в 2026 році: як змінились ціни

Новобудови. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабне вторгнення вплинуло як на економіку, так і на весь ринок нерухомсті. Оренда квартир у Києві за останні три роки помітно змінилась. Вартість однокімнатної квартири в окремих районах столиці зросла більш ніж удвічі, хоча різниця між локаціями залишається значною.

Де тепер доведеться платити найбільше за оренду та які райони показали найпомітніший стрибок цін повідомляє ЛУН, передають Новини.LIVE.

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Де оренда найдорожча

Найвища середня вартість оренди однокімнатної квартири серед мікрорайонів зафіксована на Чорній горі. У 2026 році вона становить 38 тисяч гривень на місяць. Для порівняння: у 2023 році середня ціна тут була 30 тисяч гривень. Таким чином, за три роки вона збільшилася на 26%.

На другому місці за актуальною середньою ціною — Теремки, де оренда однокімнатної квартири коштує близько 31 тисячу гривень на місяць.

Також значно змінились ціни в інших мікрорайонах столиці:

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Голосіїв — 27 тисяч гривень; Печерськ — 26 тисяч гривень; Солом'янка і Шулявка — 25 тисяч гривень; Виноградар — 24 тисяч гривень; Нивки — 23 тисяч гривень.

Як змінилась ціна оренди квартир у столиці з 2023 року. Фото: ЛУН

Виноградар показав антирекорд

Найбільший відносний приріст за три роки серед мікрорайонів зафіксований на Виноградарі. У 2023 році однокімнатну квартиру тут у середньому здавали за 10 тисяч гривень. А вже у 2026 — за 24 тисяч гривень. Зростання приблизно аж на 140%.

Майже такий самий результат показали Нивки. Середня оренда тут піднялася з 10 тисяч до 23,8 тисяч гривень, тобто на 138%. На Теремках ціна збільшилася зі 14 до 31 тисяч гривень. За три роки це відповідає зростанню на 121%.

Як змінилися ціни в інших районах

Водночас не всі локації наблизилися до таких високих цін. Найдоступнішими серед представлених мікрорайонів залишаються Троєщина та Лісовий. Там середня оренда однокімнатної квартири становить по 10 тисяч гривень на місяць.

Три роки тому в обох районах середня ціна була на рівні 7 тисяч гривень.

Новобудови вплинули на вартість оренди

На зміну середніх цін у деяких мікрорайонах вплинула поява великих житлових комплексів, які користуються попитом серед орендарів. Як пояснює керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна, у різних районах вплив нових ЖК на загальне зростання відрізняється.

На Нивках цінами на квартири у "Файна Таун" пояснюється більше половини всього зростання вартості оренди. На Виноградарі житло у ЖК "Варшавський" забезпечує близько третини приросту. На Теремках оренда у Respublika пояснює майже чверть загального зростання.

Динаміка вартості оренди у Києві залежить не лише від району, а ще й від того, які саме квартири формують пропозицію та користуються попитом серед орендарів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про незвичну ситуацію на ринку нерухомості. В Україні спостерігають протилежні тенденції на ринку нерухомості в питанні оренди житла. В деяких містах квартири подорожчали за місяць, в інших населених пунктах ціни суттєво знизилися.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких містах вийде придбати житло за найнижчими цінами. Безпековий фактор остаточно поділили український ринок пільгової іпотеки на два паралельні світи. За даними експертів, купівля двокімнатної квартири за програмою "єОселя" на заході України тепер вимагає статків, порівнянних із повноцінною покупкою житла у прикордонних областях.