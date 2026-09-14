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Головна Економіка Від 7 000 доларів за перший внесок: де найдешевші двокімнатні квартири

Від 7 000 доларів за перший внесок: де найдешевші двокімнатні квартири

Ua ru
14 вересня 2026 10:16
Іпотека по "єОселі" у 2026 році: скільки доведеться відкласти на перший внесок
Багатоквартирний будинок. Фото: Новини.LIVE

Безпековий фактор остаточно поділили український ринок пільгової іпотеки на два паралельні світи. За даними експертів, купівля двокімнатної квартири за програмою "єОселя" на заході України тепер вимагає статків, порівнянних із повноцінною покупкою житла у прикордонних областях. Допоки східні та північні регіони пропонують мінімальний поріг та демократичні платежі, західні обласні центри диктують рекордно високі перші внески та щомісячні великі витрати.

Сайт Новини.LIVE дізнавався скільки грошей необхідно мати задля купівлі двокімнатної квартири.

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Чому сума залежить від регіону

Аби оформити кредитування на 2-кімнатне житло, родина повинна мати принаймні мінімальний стартовий капітал. Як повідомляють фахівці ЛУН, найдоступнішим є ринок нерухомості у прикордонних та прифронтових регіонах. У Сумах мінімальний аванс становить лише 7 360 доларів. А за загальна вартість нерухомості — 36 800 доларів. У Запоріжжі стартувати можна з 7 900 доларів, у Харкові — з 8 020 доларів, а в Миколаєві — з 8 070 доларів.

Возможно, это изображение текст "Скильки MİHİMYM треба накопичити на перший внесок Оселя? Для 2-кімнатних квартир ЛУН $28 300 УЖГороД $22 400 $12 900 ЛЬВВ ЖИТОМИР $21 700 $12 700 КРОПИВНИЦЬКИЙ КРОПИВН -ФРАНКИВСЬК $17 500 $12 500 ОДЕСА ЛУЦЬК $15 400 $12 000 PIBHE ЧЕРКАСИ $14 500 киΪв $11 600 ПОЛТАВА $14 400 $9 270 ВИННИЦЯ иця ЧЕРНИГВ $13 900 $8 070 ТЕРНОПЛЬ МИКОЛАЙВ $13 500 $8 020 ХРКВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ $13 300 $7900 $7 900 ЧЕРНИВЦ! ЗАПОРИЖЖЯ $13 200 $7 $7360 360 сУми ДНИПРО"
Ціни на перший внесок за двокімнатну квартиру. Фото: ЛУН

Натомість у відносно безпечніших західних регіонах попит суттєво розігнав ціни. Абсолютним лідером за вартістю є Ужгород, де середня двокімнатна квартира коштує близько 142 000 доларів, а мінімальний внесок вимагає 28 300. Це майже вчетверо більше, ніж у Сумах. У Львові перша виплата становить близько 22 400 доларів при середній ціні в 112 тисяч. Для столиці цей показник зафіксувався на позначці 14 500 доларів, де середня вартість об'єкта обійдеться в 72 300 доларів.

Скільки доведеться віддавати банку протягом 20 років

Розмір щомісячного платежу під 7% річних також колосально відрізняється залежно від міста. Найменше сімейний бюджет відчує іпотеку в Сумах. Там родина сплачуватиме близько 10 200 грн на місяць. У Запоріжжі виплата становитиме 11 000 грн, у Харкові — 11 200 грн, а в Чернігові — 12 900 грн.

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У Києві щомісячний внесок сягає 20 100 грн, у Вінниці — 20 000 грн, а в Одесі — 24 300 грн. Найвище фінансове навантаження знову випадає на покупців нерухомості на заході. У Львові доведеться сплачувати 31 200 грн, а рекордом залишається Ужгород із щомісячним платежем у 39 400 грн.

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Ціни на щомісячний платіж по програмі "єОселя". Фото: ЛУН

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про обмеження, які торкнуться правил короткострокової оренди квартир. Про такі запровадження думають в польському уряді. Мешканці багатоквартирних будинків зможуть через житлові об’єднання та кооперативи забороняти подобове розміщення туристів, а міська влада — визначати території без такої оренди.

Також Новини.LIVE повідомляли, як убезпечити себе від шахраїв при купівлі нерухомості. Квартира в новобудові на перший погляд може виглядати ідеальним варіантом. Але трапляється, що права на один і той самий об’єкт намагаються оформити для кількох людей.

іпотека нерухомість ціни на квартири єОселя купівля
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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