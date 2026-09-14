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Главная Экономика От 7 000 долларов за первоначальный взнос: где самые дешевые двухкомнатные квартиры

От 7 000 долларов за первоначальный взнос: где самые дешевые двухкомнатные квартиры

Ua ru
14 сентября 2026 10:16
Ипотека по программе "єОселя" в 2026 году: сколько придётся отложить на первоначальный взнос
Многоквартирный дом. Фото: Новини.LIVE

Фактор безопасности окончательно разделил украинский рынок льготной ипотеки на два параллельных мира. По данным экспертов, покупка двухкомнатной квартиры по программе "єОселя" на западе Украины теперь требует средств, сопоставимых с полноценной покупкой жилья в приграничных областях. В то время как восточные и северные регионы предлагают минимальный порог и демократичные платежи, западные областные центры диктуют рекордно высокие первоначальные взносы и значительные ежемесячные расходы.

Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько денег необходимо иметь для покупки двухкомнатной квартиры.

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Почему сумма зависит от региона

Чтобы оформить кредит на двухкомнатную квартиру, семья должна иметь как минимум минимальный стартовый капитал. Как сообщают специалисты ЛУН, наиболее доступным является рынок недвижимости в приграничных и прифронтовых регионах. В Сумах минимальный первоначальный взнос составляет всего 7 360 долларов. А общая стоимость недвижимости — 36 800 долларов. В Запорожье начать можно с 7 900 долларов, в Харькове — с 8 020 долларов, а в Николаеве — с 8 070 долларов.

Возможно, это изображение текст "Скильки MİHİMYM треба накопичити на перший внесок Оселя? Для 2-кімнатних квартир ЛУН $28 300 УЖГороД $22 400 $12 900 ЛЬВВ ЖИТОМИР $21 700 $12 700 КРОПИВНИЦЬКИЙ КРОПИВН -ФРАНКИВСЬК $17 500 $12 500 ОДЕСА ЛУЦЬК $15 400 $12 000 PIBHE ЧЕРКАСИ $14 500 киΪв $11 600 ПОЛТАВА $14 400 $9 270 ВИННИЦЯ иця ЧЕРНИГВ $13 900 $8 070 ТЕРНОПЛЬ МИКОЛАЙВ $13 500 $8 020 ХРКВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ $13 300 $7900 $7 900 ЧЕРНИВЦ! ЗАПОРИЖЖЯ $13 200 $7 $7360 360 сУми ДНИПРО"
Цены на первоначальный взнос за двухкомнатную квартиру. Фото: ЛУН

Зато в относительно более безопасных западных регионах спрос существенно разогнал цены. Абсолютным лидером по стоимости является Ужгород, где средняя двухкомнатная квартира стоит около 142 000 долларов, а минимальный первоначальный взнос составляет 28 300. Это почти в четыре раза больше, чем в Сумах. Во Львове первый взнос составляет около 22 400 долларов при средней цене в 112 тысяч. Для столицы этот показатель зафиксировался на отметке 14 500 долларов, при этом средняя стоимость объекта обойдется в 72 300 долларов.

Сколько придется выплачивать банку в течение 20 лет

Размер ежемесячного платежа под 7% годовых также колоссально различается в зависимости от города. Меньше всего семейный бюджет ощутит ипотеку в Сумах. Там семья будет платить около 10 200 грн в месяц. В Запорожье выплата составит 11 000 грн, в Харькове — 11 200 грн, а в Чернигове — 12 900 грн.

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В Киеве ежемесячный взнос достигает 20 100 грн, в Виннице — 20 000 грн, а в Одессе — 24 300 грн. Самая высокая финансовая нагрузка снова ложится на покупателей недвижимости на западе страны. Во Львове придется платить 31 200 грн, а рекордсменом остается Ужгород с ежемесячным платежом в 39 400 грн.

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Цены на ежемесячный платеж по программе "єОселя". Фото: ЛУН

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали об ограничениях, которые коснутся правил краткосрочной аренды квартир. О введении таких мер думают в польском правительстве. Жители многоквартирных домов смогут через жилищные объединения и кооперативы запрещать посуточное размещение туристов, а городские власти — определять территории, на которых такая аренда будет запрещена.

Также Новини.LIVE сообщали, как защитить себя от мошенников при покупке недвижимости. Квартира в новостройке на первый взгляд может показаться идеальным вариантом. Но бывает, что права на один и тот же объект пытаются оформить на несколько человек.

ипотека недвижимость цены на квартиры єОселя покупка
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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