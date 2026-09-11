Польша меняет правила аренды жилья: штрафы могут достигать 50 тысяч злотых

Молодая пара получает ключи от квартиры. Фото: magnific.com

В Польше планируют существенно изменить правила краткосрочной аренды жилья. Жильцы многоквартирных домов смогут через жилищные объединения и кооперативы запрещать посуточное размещение туристов, а городские власти — определять территории, на которых такая аренда запрещена. Для владельцев введут единый реестр, дополнительные требования и штрафы до 50 тысяч злотых.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Жильцы домов получат право запрещать посуточную аренду

2 сентября польское правительство одобрило поправки к законопроекту, который предусматривает новые правила для рынка краткосрочного размещения туристов.

Одно из ключевых нововведений касается жилищных объединений и кооперативов. Они смогут принимать отдельные решения о запрете использования квартир для краткосрочной аренды в домах, которыми они управляют.

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Таким образом, жильцы фактически получат больше возможностей влиять на то, как используются квартиры в их доме.

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Эта норма уже была предусмотрена в первоначальной версии законопроекта, однако во время предыдущего внесения изменений в июле ее исключили. Теперь положение планируют вернуть.

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Причиной дискуссий вокруг посуточной аренды является то, что квартиры в жилых домах нередко используются как своеобразные мини-отели. Это может создавать для постоянных жильцов проблемы, связанные с шумом, безопасностью и комфортом.

Города смогут определять территории, запрещенные для краткосрочной аренды

Новые полномочия планируется предоставить и органам местного самоуправления.

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Городские и муниципальные советы смогут принимать решения о создании территорий, на которых краткосрочная аренда жилья будет запрещена. Такие ограничения планируется применять в местах, где массовое использование квартир для размещения туристов негативно сказывается на общественном порядке, безопасности или условиях проживания людей.

Отдельные положения, касающиеся нарушений общественного порядка, могут вступить в силу раньше. Основную часть новых правил планируется полностью ввести в 2028 году, чтобы участники рынка успели подготовиться.

Кроме того, жилищные объединения и кооперативы получат возможность требовать исключения из реестра отдельных объектов, в которых предоставляются гостиничные услуги.

Какую аренду будут считать краткосрочной

Законопроект, зарегистрированный в польском Сейме под номером 2865, также предлагает уточнить определение гостиничной услуги.

К краткосрочному размещению планируется отнести проживание продолжительностью до 30 дней. Таким образом, это понятие фактически будет приравнено к краткосрочной аренде.

Введение более четкого определения должно помочь контролировать рынок туристического жилья и сократить его теневой сегмент. Кроме того, изменения должны обеспечить выполнение соответствующих требований законодательства Европейского Союза.

Новые правила будут предусматривать регистрацию всех объектов краткосрочной аренды независимо от того, кто именно предоставляет через них услуги размещения.

Для туристического жилья создадут единый реестр

В Польше также планируют создать Центральный туристический реестр объектов размещения. В него будет вноситься информация об объектах, которые используются для предоставления гостиничных услуг, но не являются традиционными гостиницами.

Владельцы и предприниматели, желающие предоставлять услуги размещения в таких помещениях, должны будут уведомлять об этом соответствующий орган местного самоуправления. Это требование коснется и фермеров, предлагающих туристам проживание в своих хозяйствах.

Помимо информации об объекте, необходимо будет предоставить правила пребывания и подтвердить под угрозой уголовной ответственности, что помещение соответствует установленным требованиям.

Также каждый объект должен будет иметь правила внутреннего распорядка и соблюдать требования по безопасности несовершеннолетних.

За нарушение новых правил будут налагать штрафы

За несоблюдение установленных требований будут предусмотрены административные штрафы — до 50 тысяч злотых.

В частности, наказание может грозить за использование названий или обозначений, которые вводят клиентов в заблуждение относительно типа или категории объекта.

Штрафы также предусмотрены за оказание услуг без необходимого решения о присвоении объекту соответствующего вида и категории, без внесения информации в реестр или после приостановления такой записи.

Если нарушения требований по охране труда и безопасности будут повторяться, объект смогут исключить из реестра.

Таким образом, предложенные изменения должны усилить контроль над рынком краткосрочной аренды в Польше и в то же время предоставить жителям и местным властям больше инструментов для ограничения такого формата размещения туристов.

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