Выплаты украинцам в Германии: кому придется вернуть социальную помощь

Люди у здания Рейхстага в Берлине. Фото: pexels.com

Украинцы, получающие социальную помощь в Германии, должны своевременно сообщать в соответствующие государственные учреждения об изменениях, которые могут повлиять на размер выплат или право на их получение. Речь идет, в частности, о трудоустройстве, новом доходе, изменениях в составе семьи, расходах на жилье или имущественном положении. За сокрытие такой информации могут возникнуть проблемы.

Об этом рассказал украинский адвокат в Германии Роман Иванов, передают Новини.LIVE.

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О каких изменениях необходимо сообщать

Как отмечает украинский адвокат в Германии Роман Иванов, получатели социальных выплат обязаны информировать соответствующие учреждения о важных обстоятельствах, которые могут повлиять на их право на помощь или ее размер.

Это предусмотрено, в частности, § 60 Первой книги Социального кодекса Германии (SGB I). Получатели пособия должны предоставлять достоверные сведения, необходимые документы и подтверждения, а также отвечать на запросы учреждения.

К изменениям, о которых может потребоваться сообщить, относятся:

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переезд, изменение адреса или состава домохозяйства;

начало или прекращение работы, изменение размера дохода или появление дополнительного заработка;

изменения семейного положения, в частности рождение ребенка, вступление в брак или развод;

изменение размера арендной платы или расходов на отопление, если эти расходы учитываются при назначении помощи;

смена места обучения, профессиональной подготовки или обучения в высшем учебном заведении, если это может повлиять на право на выплату;

существенные изменения имущественного положения, например получение наследства, если оно имеет значение для конкретного пособия.

В то же время сообщать нужно не о любых изменениях в личной жизни. Речь идет именно об обстоятельствах, которые могут повлиять на соответствующую социальную выплату.

Куда сообщать об изменениях

Учреждение, которое необходимо проинформировать, зависит от вида пособия, которое получает человек.

В частности:

Jobcenter — о выплатах, находящихся в его компетенции, в частности о Grundsicherungsgeld;

Sozialamt — о социальной помощи, за которую отвечает данное учреждение;

Familienkasse — в отношении Kindergeld и Kinderzuschlag;

Wohngeldstelle — в отношении Wohngeld;

Jugendamt — по отдельным видам помощи детям и молодежи;

в отношении Bildung und Teilhabe ответственное учреждение определяется в зависимости от вида помощи и места проживания.

То есть нет необходимости автоматически уведомлять об одном и том же изменении все государственные учреждения. Сначала нужно определить, к какой именно выплате оно относится и кто отвечает за её назначение.

Что грозит за сокрытие информации

Если человек не сообщит о важном изменении или не предоставит необходимые подтверждения, это может привести к негативным последствиям.

В частности, если из-за непредоставления информации получатель получил большую сумму помощи, чем ему полагалось, соответствующее учреждение может потребовать вернуть излишне выплаченные средства.

Именно на такую ситуацию обратил внимание Роман Иванов, рассказывая о случае с семьей беженцев в Германии. Женщина начала работать на условиях Minijob, однако о появлении дохода в Jobcenter не сообщили.

После того как учреждение узнало о трудоустройстве, семью обязали вернуть часть полученной социальной помощи.

В зависимости от обстоятельств несообщение об изменениях может иметь и другие правовые последствия. Поэтому получателям социальных выплат важно своевременно информировать компетентное учреждение об обстоятельствах, которые потенциально могут изменить их право на помощь или ее размер.

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