Виплати українцям в Німеччині: кому доведеться повернути соціальну допомогу

Люди біля будівлі Рейхстагу в Берліні. Фото: pexels.com

Українці, які отримують соціальну допомогу в Німеччині, повинні своєчасно повідомляти відповідні державні установи про зміни, здатні вплинути на розмір або право на виплати. Йдеться, зокрема, про працевлаштування, новий дохід, зміни у складі сім’ї, житлових витратах чи майновому стані. За приховування такої інформації можуть виникнути проблеми.

Про це розповів український адвокат у Німеччині Роман Іванов, передають Новини.LIVE.

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Про які зміни потрібно повідомляти

Як зазначає український адвокат у Німеччині Роман Іванов, одержувачі соціальних виплат зобов’язані інформувати відповідні установи про важливі обставини, які можуть позначитися на їхньому праві на допомогу або її розмірі.

Це передбачено, зокрема, § 60 Першої книги Соціального кодексу Німеччини (SGB I). Одержувачі допомоги мають надавати достовірні відомості, необхідні документи та підтвердження, а також відповідати на запити установи.

До змін, про які може знадобитися повідомити, належать:

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переїзд, зміна адреси або складу домогосподарства;

початок чи припинення роботи, зміна розміру доходу або поява додаткового заробітку;

зміни сімейного стану, зокрема народження дитини, укладення шлюбу чи розставання;

зміна розміру орендної плати або витрат на опалення, якщо ці витрати враховуються під час призначення допомоги;

зміна місця навчання, професійної підготовки або навчання у закладі вищої освіти, якщо це може вплинути на право на виплату;

суттєві зміни майнового стану, наприклад отримання спадщини, якщо вона має значення для конкретної допомоги.

Водночас повідомляти потрібно не про будь-які зміни в особистому житті. Йдеться саме про обставини, які можуть вплинути на відповідну соціальну виплату.

Куди повідомляти про зміни

Установа, яку необхідно поінформувати, залежить від виду допомоги, яку отримує людина.

Зокрема:

Jobcenter — щодо виплат у його компетенції, зокрема Grundsicherungsgeld;

Sozialamt — щодо соціальної допомоги, за яку відповідає ця установа;

Familienkasse — щодо Kindergeld та Kinderzuschlag;

Wohngeldstelle — щодо Wohngeld;

Jugendamt — щодо окремих видів допомоги дітям та молоді;

щодо Bildung und Teilhabe відповідальна установа визначається залежно від виду допомоги та місця проживання.

Тобто немає необхідності автоматично повідомляти про одну й ту саму зміну всі державні установи. Спочатку потрібно визначити, якої саме виплати вона стосується та хто відповідає за її призначення.

Що загрожує за приховування інформації

Якщо людина не повідомить про важливу зміну або не надасть необхідні підтвердження, це може призвести до негативних наслідків.

Зокрема, якщо через ненадання інформації одержувач отримав більшу суму допомоги, ніж йому належала, відповідна установа може вимагати повернути надміру виплачені кошти.

Саме на таку ситуацію звернув увагу Роман Іванов, розповідаючи про випадок із сім’єю біженців у Німеччині. Жінка почала працювати на умовах Minijob, однак про появу доходу Jobcenter не повідомили.

Після того як установа дізналася про працевлаштування, сім’ю зобов’язали повернути частину отриманої соціальної допомоги.

Залежно від обставин неповідомлення про зміни може мати й інші правові наслідки. Тому одержувачам соціальних виплат важливо своєчасно інформувати компетентну установу про обставини, які потенційно можуть змінити їхнє право на допомогу або її розмір.

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