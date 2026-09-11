Польща змінює правила оренди житла: штрафи сягатимуть 50 тисяч злотих

Молода пара отримує ключі від квартири. Фото: magnific.com

У Польщі планують суттєво змінити правила короткострокової оренди житла. Мешканці багатоквартирних будинків зможуть через житлові об’єднання та кооперативи забороняти подобове розміщення туристів, а міська влада — визначати території без такої оренди. Для власників запровадять єдиний реєстр, додаткові вимоги та штрафи до 50 тисяч злотих.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Мешканці будинків отримають право забороняти подобову оренду

2 вересня польський уряд схвалив зміни до законопроєкту, який передбачає нові правила для ринку короткострокового розміщення туристів.

Одне з ключових нововведень стосується житлових об’єднань і кооперативів. Вони зможуть ухвалювати окремі рішення про заборону використання квартир для короткострокової оренди у будинках, якими управляють.

Таким чином, мешканці фактично отримають більше можливостей впливати на те, як використовуються квартири в їхньому будинку.

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Цю норму вже передбачали у початковій версії законопроєкту, однак під час попереднього внесення змін у липні її вилучили. Тепер положення планують повернути.

Причиною дискусій навколо подобової оренди є те, що квартири в житлових будинках нерідко використовуються як своєрідні мініготелі. Це може створювати для постійних мешканців проблеми, пов’язані з шумом, безпекою та комфортом.

Міста зможуть визначати території без короткострокової оренди

Нові повноваження планують надати й органам місцевого самоврядування.

Міські та муніципальні ради зможуть ухвалювати рішення про створення територій, на яких короткострокова оренда житла буде заборонена. Такі обмеження планують застосовувати у місцях, де масове використання квартир для туристичного розміщення негативно впливає на громадський порядок, безпеку або умови проживання людей.

Окремі положення щодо порушень громадського порядку можуть почати діяти раніше. Основну частину нових правил планують повністю запровадити у 2028 році, щоб учасники ринку мали час підготуватися.

Крім того, житлові об’єднання та кооперативи отримають можливість вимагати виключення з реєстру окремих об’єктів, у яких надаються готельні послуги.

Яку оренду вважатимуть короткостроковою

Законопроєкт, зареєстрований у польському Сеймі під номером 2865, також пропонує уточнити визначення готельної послуги.

До короткострокового розміщення планують відносити проживання тривалістю до 30 днів. Таким чином, це поняття фактично буде прирівняне до короткострокової оренди.

Запровадження чіткішого визначення має допомогти контролювати ринок туристичного житла та скоротити його тіньовий сегмент. Крім того, зміни мають забезпечити виконання відповідних вимог законодавства Європейського Союзу.

Нові правила передбачатимуть реєстрацію всіх об’єктів короткострокової оренди незалежно від того, хто саме надає через них послуги розміщення.

Для туристичного житла створять єдиний реєстр

У Польщі також планують створити Центральний туристичний реєстр об’єктів розміщення. До нього вноситимуть інформацію про об’єкти, які використовуються для надання готельних послуг, але не є традиційними готелями.

Власники та підприємці, які хочуть надавати послуги розміщення у таких приміщеннях, повинні будуть повідомляти про це відповідний орган місцевого самоврядування. Така вимога стосуватиметься і фермерів, які пропонують туристам проживання у своїх господарствах.

Крім інформації про об’єкт, необхідно буде надати правила перебування та підтвердити під загрозою кримінальної відповідальності, що приміщення відповідає встановленим вимогам.

Також кожен об’єкт повинен буде мати правила внутрішнього розпорядку та дотримуватися вимог щодо безпеки неповнолітніх.

За порушення нових правил штрафуватимуть

За недотримання встановлених вимог передбачатимуться адміністративні штрафи — до 50 тисяч злотих.

Зокрема, покарання може загрожувати за використання назв або позначень, які вводять клієнтів в оману щодо типу чи категорії об’єкта.

Штрафи також передбачені за надання послуг без необхідного рішення про присвоєння об’єкту відповідного виду та категорії, без внесення інформації до реєстру або після призупинення такого запису.

Якщо порушення вимог щодо охорони праці та безпеки повторюватимуться, об’єкт зможуть виключити з реєстру.

Отже, запропоновані зміни мають посилити контроль за ринком короткострокової оренди в Польщі та водночас дати мешканцям і місцевій владі більше інструментів для обмеження такого формату розміщення туристів.

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