Программы компенсации за разрушенное жилье: какой размер помощи и кто может получить

Поврежденный фасад жилого дома. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, чья квартира или жилой дом были повреждены/разрушены в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года, могут получить денежную компенсацию от государства. Важным условием участия в программе помощи является регистрация объекта недвижимости и права собственности на него в госреестре. Гражданам предоставляются средства на ремонт жилья или покупку/строительство нового.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект Ukraine is Home.

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Компенсация за поврежденное жилье

Если квартира, дом или отдельная комната были повреждены после начала полномасштабного вторжения России в Украину и требуют восстановления, владельцы могут подать заявку на компенсацию. Объект должен находиться на неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия.

Полученные деньги можно использовать на покупку строительных материалов или заказ услуг ремонта. Размер выплаты для квартиры составляет максимум 350 000 грн, для частного дома — до 500 000 грн.

Подать заявку можно через Дію при условии оценки ущерба. Сумма зачисляется на карту єВідновлення одним или двумя платежами в зависимости от размера компенсации.

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Возмещение за разрушенное жилье

Если объект недвижимого имущества не подлежит ремонту, владельцам предусмотрена компенсация на приобретение новой квартиры/дома. В Украине действуют два варианта получения средств:

в виде жилищного сертификата, действительного на первичном и вторичном рынке в течение пяти лет;

в виде финансовой выплаты на строительство дома при условии наличия собственной земли.

"Земельный участок должен находиться на территории, подконтрольной Украине, и не в зоне боевых действий. Средства компенсации зачисляются двумя траншами по 50%", — говорится на портале.

Максимальная сумма жилищного сертификата по программе "єВідновлення" не предусматривает фиксированного лимита, а зависит от площади уничтоженного жилья и его расположения. Процесс подачи заявки включает уведомление о повреждении/уничтожении личного имущества, оформление компенсации и резервирование денег через Дію.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может не платить налог на недвижимость в 2026 году. Льгота распространяется на владельцев объектов недвижимости, пострадавших в результате боевых действий. Но если квартира требует лишь текущего ремонта, налог придется заплатить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на квартиры в Украине. За год стоимость жилья в новостройках существенно выросла. Лидерами среди областных центров стали Черновцы и Винница с показателем роста 29% за квадратный метр.